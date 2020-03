Rutte over corona: ‘Let nou op. Als je je niet fit voelt: ga nergens heen’

Beeld ANP

Hij was zeer onder de indruk van foto’s van lege treinen, zegt Rutte ­tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Het is het bewijs dat Nederland gehoor geeft aan de oproep thuis te werken en plekken met veel mensen te mijden. Tegelijk ziet Rutte ook dat het besluit om scholen open te houden tot ‘zorgen, misverstanden en ergernis’ heeft geleid.

Waarom maakt u daar geen eind aan door toch alle scholen te sluiten?

“We doen dat op basis van de adviezen van deskundigen en medisch experts. Zij zeggen: de scholen openhouden kan. Kinderen, leraren of conciërges die wel klachten hebben, moeten thuis blijven. Maar kinderen in deze leeftijd hebben beperkte kans besmet te raken. Als scholen openblijven kan de samenleving breed functioneren. Vooral door de ouders die ons goed door deze crisis kunnen loodsen.”

Enkele scholen zeggen al: het lukt niet.

“Als een school het gevoel krijgt: nu wordt van ons het onmogelijke gevraagd, dan vragen wij of ze oog willen hebben voor de examenleerlingen. En voor de opvang van kinderen van wie de ouders keihard nodig zijn bij de crisisopvang, zoals de zorg, de politie of de brandweer.”

In België en Frankrijk gaan scholen wel dicht. Zij leunen bij dat besluit toch ook op wetenschappers?

“Ieder land maakt een eigen afweging, Europa is niet één land. Als je kijkt naar bijeenkomsten waarbij mensen niet meer samen moeten komen, stellen wij de grens op 100 personen. Elders ligt de grens weer bij een hoger aantal.”

“Wij doen dit zo, volgens de plannen die wij hebben gemaakt voor de bestrijding van een pandemie. Nederland is ziek. En het heeft een medicijn nodig. En je kijkt iedere keer naar het middel en de dosis. En hoe de patiënt dan reageert. Wij baseren ons daarbij op de deskundigen, waarbij de volksgezondheid voorop staat.”

Restaurants, cafés en discotheken blijven open. Moeten mensen daar wel heen?

“De horeca is niet dicht. Maar let nou op. Als je je niet fit voelt: ga daar niet heen.”

Het is zaak ‘een balans te vinden’, gaat Rutte verder. Daarom kwam er maandag alleen een gebod geen handen meer te schudden, volgde er donderdag een pakket maatregelen en kondigde het kabinet gisteren meer ingrepen aan. Zo worden vluchten uit China, Hongkong, Zuid-Korea, Iran en Italië de komende twee weken geweerd.

Is er niet te laat ingegrepen?

“Nee, we kijken steeds heel precies wat nodig is. En daarbij kijk je steeds naar de stand van zaken. De maatregelen van deze week zijn ingrijpend, maar we kunnen dit samen, als maatschappij.”

Tegelijk zijn mensen aan het hamsteren in supermarkten.

“Dat noem ik niet sociaal en onnodig. Het is ook een beetje vervelend voor de mensen die nu hard aan de crisis werken, dat die ’s avonds voor lege schappen staan. We hebben echt genoeg middelen en voedsel. We zijn het tweede voedselproducerende land in de wereld, jongens. Het is echt niet nodig.”

Heeft u nog wel enige controle op deze crisis?

“Nou, controle…Het aantal besmettingen loopt op, in die zin hebben we dat niet onder controle. We kijken dagelijks hoe dit zich ontwikkelt. Alles ligt klaar om de dosis maatregelen te verhogen. Dat hebben we steeds gedaan en dat blijven we doen.”

Neemt u maatregelen als compensatie voor economische effecten?

“Het is niet het hoofdonderwerp. Dat is de volksgezondheid. We komen wel met meer maatregelen op dat vlak, want schadevrij gaat het niet zijn. Het is daarbij: whatever it takes. We hebben de afgelopen jaren de staatsschuld teruggebracht tot een niveau dat we een dreun kunnen accepteren van 10 procent op ons nationaal inkomen, dat gaat om 80, 90 miljard euro. We gaan heel specifiek kijken: wat moeten we doen.”

Hoe lang duren deze maatregelen?

“Dat kan een tijd duren. Daar kan ik niets over voorspellen. Er zijn geen zekerheden te geven. Maar wij nemen de maatregelen die we moeten nemen, zonder dat er garanties zijn dat die perfect zijn.”