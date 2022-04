Rutte: ouders toeslagenschandaal niet achtergesteld op spaarders

Premier Mark Rutte na afloop van de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

“Het zijn twee verschillende zaken,” zei Rutte. “Ik denk dat iedereen gevoelsmatig en in de praktijk topprioriteit geeft aan die verschrikkelijke toeslagenaffaire.” Beide zaken moeten worden afgerond, maar een oplossing voor de mensen die belasting hebben betaald over een te hoog, fictief rendement op hun spaargeld is er nog niet.

Zo snel mogelijk

Maar ook ‘de verschrikkelijke schande’ van de toeslagenaffaire moet worden afgewikkeld. “Honderden, honderden mensen zijn er dag in dag uit mee bezig. Maar dat is geen excuus. Aan mensen die dit hebben meegemaakt, waar de staat hen zo in de vangrail heeft gereden, wil je zo snel mogelijk hun geld teruggeven.”

De zaken van gedupeerde ouders zijn volgens de premier echter vaak ‘ongelooflijk complex’. Ook gaat tijd zitten in de behandeling van claims die onterecht zijn, omdat het om mensen gaat die geen kinderen hebben, of geen gebruik maakten van kinderopvang. Dat gaat ten koste van de echte slachtoffers.

Complexe operatie

Ook staatssecretaris Aukje de Vries snapt het ongeduld van ouders, kinderen en ex-partners. De wet die voor de aanvullende compensatieregelingen van gedupeerden nodig is, wil ze voor de zomer naar de Kamer sturen. “De hersteloperatie is complex, die is niet van de één op de andere dag klaar.”

“Wij bieden de ouders en kinderen natuurlijk wel gewoon ondersteuning,” zegt de staatssecretaris. “Er gebeurt ondertussen veel: de meeste aangemelde ouders hebben de eerste toets gehad en het overgrote deel van de gedupeerde ouders hebben de 30.000 euro ontvangen.” Ze doelt daarmee op de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag, waarin is vastgelegd dat alle gedupeerde ouders zo snel mogelijk 30.000 euro krijgen.