Rutte: opmars virus maakt quarantaineplicht toch noodzakelijk

Niet iedereen die in contact is geweest met een coronapatiënt, krijgt automatisch van hogerhand het bevel om dagenlang in quarantaine te gaan. Veel mensen die besmet zouden kunnen zijn, zonderen zichzelf al af, op eigen initiatief of na enig aandringen. Sommigen hebben wat aansporing nodig. De nieuwe quarantaineplicht is vooral bedoeld voor mensen bij wie ook dat niet helpt. Die geen voorzorgsmaatregelen nemen, terwijl ze een gevaar voor anderen zouden kunnen zijn. En de quarantaineplicht is ook een boodschap aan de samenleving, legt het ministerie van Volksgezondheid uit.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen loopt de laatste weken steeds sneller op. Een van de oorzaken zou zijn dat mensen de richtlijnen minder strak volgen. Ze houden niet genoeg afstand van anderen en laten zich niet testen bij klachten. In plaats daarvan gaan ze gewoon op stap, waarbij ze anderen kunnen besmetten.

Coronapatiënten zelf kunnen nu al, onder de bestaande Wet Publieke Gezondheid, de opdracht krijgen om binnen te blijven. Gezondheidsdiensten controleren nu al waar de contacten van coronapatiënten uithangen, of ze thuis zijn of bijvoorbeeld in een bus zitten. Dat moet minder vrijwillig en vrijblijvend worden. Als het aan het kabinet ligt, krijgen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s de mogelijkheid om, op basis van dezelfde wet, die contacten te verplichten om zelf ook in quarantaine te gaan.

De details moeten volgende week worden uitgewerkt. Hoe het wordt gehandhaafd, bijvoorbeeld, en wat voor straf op overtreding komt te staan. Volgens het ministerie is het de bedoeling om de naleving steekproefsgewijs te controleren.