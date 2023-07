Rutte op ramkoers en dreigt met stemming over asielmaatregelen: ‘Kabinet kan vanavond al vallen’

Premier Mark Rutte na een overleg over de asielaanpak. Beeld ANP

De VVD is ontevreden over de gesprekken die al maanden lopen over strengere regels om ‘grip te krijgen op migratie’, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. De partij eist dat er strengere regels komen voor gezinshereniging. D66 en ChristenUnie willen wel regels aanscherpen, maar niet zo ver als de VVD wil.

Onverwacht heeft Rutte woensdagavond tijdens crisisoverleg op het ministerie van Algemene Zaken aangegeven de voorstellen in stemming te willen brengen tijdens de ministerraad van vrijdag. D66 en ChristenUnie willen het daar niet op aan laten komen. Volgens bronnen rond het kabinet is de kans reëel dat het kabinet donderdagavond valt tijdens een nieuw overleg op Algemene Zaken. Dat staat gepland om negen uur ’s avonds.

Ongeduldig

De VVD is ongeduldig omdat de onderhandelingen al maanden voortslepen. Fractievoorzitter Sophie Hermans heeft het kabinet eerder gewaarschuwd dat haar geduld op is. Betrokkenen rond het overleg zijn pessimistisch gestemd over of de vier partijen er samen nog uitkomen. Al geven alle partijen aan dat er nog een kans is dat er donderdagavond een akkoord komt over strengere regels, zodat het niet op een stemming in de ministerraad hoeft aan te komen.

Stemmen in de ministerraad gebeurt eigenlijk nooit. In coalitieregeringen proberen de regeringspartijen altijd tot een compromis te komen waarin iedereen zich kan vinden. Als er een voorstel in stemming wordt gebracht, betekent dit dat het vertrouwen om er samen nog uit te komen is verdwenen. Een stemming over zo’n principieel onderwerp als asiel, waarbij de ene partij wel zijn zin krijgt en de ander niet, zou dan ook direct een eind van de samenwerking betekenen.

Heikel thema

Al tijdens de formatie van het kabinet was asiel een heikel thema. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie denken daar principieel anders over. De wens van de VVD om de asielinstroom terug te brengen, wordt niet gedeeld door coalitiepartner ChristenUnie en D66. De partijen vinden wel dat tienduizenden asielaanvragen per jaar op lange termijn niet te behappen zijn, maar willen alleen ‘juridisch haalbare’ maatregelen steunen.

Het resultaat van weken van overleg staat onder hoogspanning, vooral omdat Rutte zijn VVD-achterban beloofde ‘voor de zomer’ met een plan te komen om de instroom terug te brengen. De ‘temperatuur van de gesprekken loopt hoog op’, melden betrokkenen. Vooral omdat de ChristenUnie en D66 een lagere instroom niet zien als doel op zich en geen haast hebben met de ‘deadline’ die de VVD ‘zichzelf opgelegd heeft’. Tegelijk is voor de VVD en de ChristenUnie het onderwerp asiel zo principieel dat het de partijen wel een kabinetscrisis waard is.

Deals

De partijen zijn het al wel eens over het beperken van arbeidsmigratie. Om de komst van Oost-Europese arbeiders te remmen, zouden nieuwe distributiecentra alleen worden toegestaan als er in de omgeving voldoende woningen, scholen en zorgverleners zijn.

Maar op asiel is het kabinet ook na maanden beraad enkel ‘centimeters opgeschoten’. Er wordt gedacht aan het minder vaak inwilligen van asielaanvragen, meer grenscontroles en een minder ruimhartig gezinsherenigingsbeleid.

Nu mogen statushouders soms heel veel gezinsleden over laten komen, maar het kabinet zoekt manieren om dat groepje kleiner te maken. Dat is een gevoelig onderwerp voor de ChristenUnie, die de nareis liever ongemoeid laat. Daarnaast liggen er nog plannen op tafel om een tijdelijke verblijfsvergunning na vijf jaar niet automatisch om te zetten in een permanente en om te zorgen dat asielzoekers sneller aan het werk mogen.

Vorige zomer werd al een tussentijds akkoord gesloten om het hoge aantal asielzoekers dat zich meldde bij aanmeldcentrum Ter Apel te kunnen opvangen. Zo werd afgesproken dat statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) hun familie de komende maanden niet mochten laten overkomen omdat er te weinig huisvesting was. Dat werd al snel door de rechter van tafel geveegd. Ook werd afgesproken dat gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers tijdelijk op te vangen. Een wet die dat moet regelen is echter nog steeds niet door het parlement behandeld.