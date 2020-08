Rutte noemt belaging Omtzigt onacceptabel, Arib doet aangifte

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt belaagd door mensen die protesteerden tegen het coronabeleid. Beeld Videostill

Het CDA-Kamerlid werd gisteren van dichtbij aangeraakt en toegeschreeuwd door mensen die boos zijn vanwege het coronabeleid van het kabinet. De demonstranten kwamen ook hardhandig in aanraking met handhavers.

De premier nam het op voor de politieagenten. “De politie in Nederland is geweldig, ze zijn goed opgeleid en hebben ervaring. Ze verschijnen bij gevaar en onrust voor ons in het veld. Ik heb daar onbeperkt respect voor.” Volgens Rutte moeten Nederlanders zich keren tegen geweld in elke vorm. “Je mag best kritiek hebben, maar degenen die Omtzigt belaagden zijn onbeschoft en onopgevoed.”

Volgens een woordvoerster van de Tweede Kamer noemt de Kamervoorzitter de belaging van Omtzigt ‘onbeschoft en onacceptabel’. Arib en de afdeling beveiliging van de Tweede Kamer hebben de beelden van het treffen gezien. Er is onder andere te horen dat Omtzigt verwensingen naar zijn hoofd geslingerd krijgt als: “Ik zal je doodslaan, mongool.” Dat leidde tot de aangifte bij de politie. “Het in ongelooflijk schandalig wat daar is gebeurd”, aldus Arib.