Rutte: nieuwe staatssecretarissen kunnen Kamerzetel houden

Steven van Weyenberg (D66), demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Beeld ANP

Het gaat om Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD, Klimaat), Dennis Wiersma (VVD, Sociale Zaken) en Steven van Weyenberg (D66, Infrastructuur). Er was ophef ontstaan over het feit dat zij zijn aangesteld als staatssecretaris, terwijl ze nog een zetel in de Tweede Kamer hebben.

Volgens de Grondwet mogen bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) niet ook in de Eerste of Tweede Kamer zitten, maar een uitzondering geldt voor demissionaire bewindspersonen. Zo is er nog een ‘volwaardige bezetting’ tussen verkiezingen en een nieuwe regering.

Demissionair premier Mark Rutte schrijft in antwoord op Kamervragen van de SP dat deze uitzondering ook geldt voor bewindslieden die pas zijn aangesteld als het kabinet al demissionair is. Zij mogen niet het woord voeren in debatten waar andere kabinetsleden beleid verdedigen, een stemverklaring afleggen of optreden als plaatsvervangend voorzitter.

Onder anderen hoogleraar Wim Voermans en bijzonder hoogleraar Bert van den Braak uitten kritiek op de situatie. Voermans noemde het bij EenVandaag “een erosie van hoe we met de Grondwet omgaan”.