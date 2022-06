Rutte na doorbreken blokkade bij huis minister: ‘Politie zal optreden tegen misdragende boeren’

Een geparkeerde politieauto werd door de boeren gevuld met hooi. Beeld ANP / Persbureau Heitink

Rutte heeft vanaf de Navo-top in Madrid met afschuw naar de ‘vreselijke beelden’ gekeken. “Deze kleine groep gaat echt alle grenzen te buiten.” Hij roept op om ‘beschaafd te demonstreren’. De actie is ‘slecht voor de zaak waar zij voor staan’. Politie, justitie en burgemeesters zijn volgens hem ‘zeer gemotiveerd om dit tegen te houden’.

Boeren stonden dinsdagavond met zo’n veertig á vijftig tractoren voor de tweede dag op rij aan de deur van minister Van der Wal. Ze braken door een politieblokkade die daar was opgesteld en staken vuurwerk af. Met een hakselaar werd onder andere hooi of stro door de straat geblazen. Een geparkeerde politieauto werd door de boeren gevuld met hooi. Agenten schatten de situatie in als dusdanig dreigend dat ze niet direct ingrepen omwille van hun eigen veiligheid. De minister was op dat moment zelf niet thuis, haar gezin wel.

Nationaal commandant bij de politie Willem Woelders, die dinsdag aan tafel zit bij Op1, noemde de situatie ‘onacceptabel’, nadat in de uitzending beelden ervan werden getoond. “Dit is gewoon intimiderend,” aldus Woelders, die eerder op de dag al liet weten dat de acties van de boeren verharden. Hij wil kijken of de mensen opgespoord kunnen worden.

Maandag plaatste de politie nog een bewakingspost bij het huis van de minister. Ruim twee weken geleden zochten boeren voor het eerst het huis van de bewindsvrouw op. Dat gebeurde nadat zij haar stikstofplannen had gepresenteerd.

Niet in gesprek

Van der Wal en alle andere betrokkenen zijn ‘natuurlijk ontzettend geschrokken’, zegt Rutte. Al wil hij daarover weinig kwijt ‘omdat zij niet wil dat het over haar gaat’. De premier staat in contact met de hoofdrolspelers, op wie de gebeurtenissen volgens hem enorme indruk hebben gemaakt.

“Met deze boeren ga ik natuurlijk even niet in gesprek,” zegt Rutte. Maar met de volgens hem overgrote meerderheid die fatsoenlijk wil protesteren gaat het overleg verder. Rutte werd opgeroepen om wegens de ongeregeldheden terug te keren naar Nederland, maar hij kan naar eigen zeggen niet weg van de Navo-top.

Ook minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag spreekt haar weerzin uit. “Wat een angstaanjagende agressie gisteravond. Richting collega Van der Wal en haar gezin. Richting de politie en hulpverleners. Richting onze samenleving. Dit rellen om je zin door te duwen heeft op geen enkele manier meer met demonstreren te maken. Dit moet stoppen.”

