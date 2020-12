Rutte kondigt ‘onvermijdelijke’ lockdown aan en haalt tijdens speech uit naar activisten

“Toen ik bijna negen maanden geleden een toespraak hield over corona hoopte ik ook dat het voor het laatst zou zijn,” begon Rutte. “Maar helaas moet ik mij weer tot u richten.”

Het gaat ‘in sneltreinvaart’ niet goed met de besmettingscijfers, hield Rutte voor. Nederland gaat daarom ‘op slot’ voor een periode van vijf weken. “Alles is erop gericht contacten tot een minimum te beperken. We herinneren ons de beelden van lege schoolklassen. Daar moeten we naar terug. We realiseren ons hoe heftig het besluit is wat we nemen. Zeker zo kort voor kerst. Voor veel mensen is dit jaar er één geworden van rouw. Omdat ze een geliefde kwijtraakten, of omdat hun bedrijf over de kop ging. We zien stress en eenzaamheid.”

Hij noemde de coronacrisis ‘de grootste die we in vredestijd hebben meegemaakt’. Ook stelde de premier ‘geen keus’ te hebben om harde maatregelen te treffen.

Protest

Opvallend was dat tijdens de toespraak van Rutte een lawaaiprotest te horen was, van buiten bij het Torentje aan het Binnenhof. Hij verwees er zelfs naar toen hij zei: “Dit is niet een gewone griep, zoals sommigen – zoals demonstranten buiten – wel denken.”

Bij de lockdown die tot 19 januari moet gaan gelden gaat het om een sluiting van alle scholen en alle winkels behalve supermarkten, speciaalzaken als slagers en apotheken, en banken. Ook dierentuinen, musea en bioscopen moeten weer op slot. Sportscholen gaan opnieuw dicht, alleen buitensport blijft toegestaan. Verder moeten ook mensen met contactberoepen zoals kappers en sekswerkers stoppen.

Alleen medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten en tandartsen blijven actief. De kinderopvang blijft alleen open voor kinderen van wie de ouders een essentieel beroep hebben. Hotels mogen open blijven, maar geen eten meer serveren. Gebedshuizen blijven wel open en topsport mag doorgaan. Buurthuizen blijven toegankelijk voor kwetsbare mensen en bibliotheken mogen een afhaalservice runnen.

Het kabinet raadt ook aan zoveel mogelijk af te zien van bezoek thuis, het maximum wordt twee personen. Behalve met kerst: dan is het aantal van drie toegestaan.