Rutte IV: VVD- en CU-bewindspersonen bekend, D66’er Jetten eerste Klimaatminister

VVD-leider en formateur Mark Rutte. Beeld ANP/Phil Nijhuis

Dat stellen ingewijden. Het zijn de eerste namen van beoogde D66-bewindslieden die uitlekken. Jetten werd twee jaar geleden door toenmalig VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff weggezet als ‘klimaatdrammer’, maar heeft die term later als geuzennaam omarmd. Huidig vicepremier Kajsa Ollongren wordt minister van Defensie. Topwetenschapper Robbert Dijkgraaf wordt genoemd als nieuwe onderwijsminister.

Alle namen van VVD- en ChristenUnie-bewindslieden in kabinet-Rutte IV zijn al bekend. De ChristenUnie haalt twee regionale bestuurders naar Den Haag. De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (59) wordt minister van Landbouw. De Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen (31) wordt staatssecretaris van Jeugd en Preventie.

Vicepremier

Carola Schouten (44) gaat wederom als vicepremier het kabinet in, al combineert zij die functie dit keer met het ministerschap op Sociale Zaken. Als tweede minister op dat departement wordt ze verantwoordelijk voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Dat heeft de partij zojuist bekend gemaakt. Bij D66 en CDA worden vooralsnog nog geen namen bekendgemaakt of gelekt.

VVD-Kamerlid Mark Harbers wordt minister van Infrastructuur en Waterstaat en zijn collega Aukje de Vries wordt als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Liesje Schreinemacher wordt voor de liberalen minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Promotie

Staatssecretaris Dilan Yesilgöz (44) maakt promotie: zij is de beoogd nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Conny Helder (63), nu bestuurder bij zorgbranchevereniging ActiZ, wordt minister van Medische Zorg. Eric van der Burg (56), oud-wethouder in Amsterdam, krijgt als staatssecretaris Asiel en Migratie onder zijn hoede. Dat melden bronnen aan deze site.

Harbers (52) maakt daarmee zijn rentree als bewindspersoon: in Rutte III was hij staatssecretaris van Asiel. Nadat in 2019 een lijst van incidenten met asielzoekers verkrachting, doodslag en moord onder het kopje ‘overige’ bleek te zijn geschaard, trad Harbers vrij onverwachts af. Hij vond dat onder zijn verantwoordelijkheid de Kamer verkeerd was geïnformeerd, maar keerde wel terug als Kamerlid.

De Vries (57) zit sinds 2012 in de Tweede Kamer, waar ze eerder Financiën in haar portefeuille had en nu het woord voert over het coronabeleid. Zij krijgt op het ministerie van Financiën een hoofdpijndossier op haar bordje: de afhandeling van de toeslagenaffaire. Het vorige kabinet trad er in januari 2021 voor af, en beloofde beterschap. Maar nog altijd zijn niet alle gedupeerden gecompenseerd die ten onrechte werden beschuldigd van fraude.

Europees Parlement

Schreinemacher (38) zit sinds 2019 in het Europees Parlement, waar ze zich al bezig houdt met internationale handel. Sinds 2009 werkte ze voor de VVD-fractie, waar ze eerst Johan Remkes – die bij de totstandkoming van Rutte IV informateur was – bijstond en daarna rechterhand werd van Jeanine Hennis. Toen Hennis in 2012 minister van Defensie werd, ging Schreinemacher mee als haar politiek assistent, Voordat Schreinemacher naar Brussel vertrok, werkte ze een aantal jaar als advocaat in het bouw- en aanbestedingsrecht.

Rutte IV krijgt steeds meer vorm. Eerder vandaag werd al bekend dat VVD’ers Christianne van der Wal, Dennis Wiersma en Micky Adriaansens minister worden in het kabinet-Rutte IV. Van der Wal wordt minister voor Natuur en Stikstof, Wiersma ontfermt zich over Primair en Voortgezet Onderwijs. Adriaansens, nu senator, wordt minister van Economische Zaken.

Van der Wal (48) is nu nog partijvoorzitter en gedeputeerde in Gelderland. Wiersma (35) was al staatssecretaris van Sociale Zaken in het huidige kabinet. Adriaansens (57) is jurist en zit sinds 2019 in de Eerste Kamer.Daarnaast is in Rutte IV een post weggelegd voor de Noord-Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat (41). Hij wordt staatssecretaris van Defensie.

Eerder vandaag werd de verdeling van de ministers en staatssecretarissen van kabinet-Rutte IV onder de vier coalitiepartijen bekendgemaakt: daaruit blijkt dat het CDA de ministers van Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken levert. Officieel wordt zondag pas bekend wie er namens de partijen minister worden, als de agenda van formateur en beoogd premier Mark Rutte bekend wordt.

Rutte ontvangt vanaf 3 januari de nieuwe bewindspersonen voor een gesprek, op zaterdag 8 januari is er het zogeheten constituerend beraad, waarbij alle nieuwe ministers samenkomen en afspraken maken over de exacte taakverdeling. Op 10 januari staat het nieuwe kabinet op het bordes.

RTL Nieuws meldde eerder op donderdag dat D66-partijleider Sigrid Kaag de nieuwe minister van Financiën wordt. Daarnaast zou Kajsa Ollongren, nu nog vicepremier, minister van Defensie worden. Bevestiging door D66 blijft vooralsnog echter uit, wel wordt uit het schema duidelijk dat D66 de minister voor die twee departementen levert. Dat betekent dat CDA-leider Wopke Hoekstra definitief niet terugkeert als financiënminister.

Tweede minister

Opvallend is dat de ChristenUnie opnieuw de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit levert. In Rutte III werd die post vervuld door vicepremier Carola Schouten, maar zij zou volgens bronnen nu minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen worden. Dat ministerschap is de tweede en nieuwe minister op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

D66 levert ook de nieuwe staatssecretarissen voor Cultuur en Media en voor Digitalisering. De minister van Binnenlandse Zaken, waar Digitalisering straks onder valt, is uitgezocht door het CDA, dat ook de minister voor de nieuwe post Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening levert. De VVD krijgt het ministerie van Justitie en Veiligheid ‘terug’, nadat daar ruim vier jaar een CDA’er de scepter zwaaide.

Eerder werd bekend dat CDA-leider Wopke Hoekstra opnieuw minister wordt. Hij wordt getipt als minister van Sociale Zaken of Buitenlandse Zaken. Daarnaast is het de verwachting dat van de huidige CDA-bewindslieden ook Raymond Knops terugkeert in het kabinet. Hugo de Jonge, nu ‘coronaminister’, keert niet terug op het ministerie van Volksgezondheid. Hij werd genoemd als mogelijke minister van Onderwijs, maar het CDA levert geen bewindslieden voor dat departement.

Afscheidsmail

Ook Ferd Grapperhaus, nu nog minister van Justitie en Veiligheid, komt niet terug in het nieuwe kabinet. In een afscheidsmail aan ambtenaren schrijft de CDA’er dat het voor hem ‘persoonlijk spijtig is’ dat veel van ‘de positieve effecten’ van maatregelen die hij de afgelopen jaren trof ‘pas in de komende jaren te zien zullen zijn’.

Vrijdag volgt nog een laatste werkbezoek aan politie, BOA’s en brandweer, sluit hij zijn mail af. ‘Juist in deze dagen spreek ik nog eens mijn steun en waardering naar hen uit. Want - en dat geldt altijd en overal dus ook bij J&V - we moeten altijd omkijken naar de mensen.’

De verdeling van de posten per partij, inclusief de namen die al bekend zijn: