Rutte IV op het bordes: veel nieuwe gezichten en één digitale eed

Het nieuwe kabinet-Rutte IV op het bordes van Paleis Noordeinde. Beeld ANP

Zes ministers legden in de Balzaal van Noordeinde ten overstaan van de koning de eed af, negen legden de belofte af. Dat gebeurde in twee rondes, zodat de 1,5 meter gewaarborgd kon worden. De vijf ministers die ook al in Rutte III zaten, hoefden niet opnieuw de eed of belofte af te leggen. Bij een eed zweert een bewindspersoon op God (‘zo waarlijk helpe mij God Almachtig), bij een belofte (‘dat verklaar en beloof ik’) niet. Juridisch is er geen verschil.

De negen staatssecretarissen volgden na de ministers. Anders dan de ministers moeten de staatssecretarissen die terugkomen wél opnieuw de eed of belofte afleggen. Aukje de Vries, staatssecretaris van Toeslagen en Douane, deed dat in het Fries.

Corona

Niet alle ministers waren in het werkpaleis van koning Willem-Alexander aanwezig. D66-leider Sigrid Kaag, minister van Financiën, kon er niet bij zijn. Zij maakte zondag bekend positief getest te zijn op corona. Voor het eerst in de geschiedenis werd daarom een minister digitaal beëdigd. Op een televisiescherm was Kaag er vanuit haar woning bij.

Ik ben positief getest op Corona. Mijn quarantaine zal dus helaas nog wat langer duren. Ik voel me verder gelukkig prima.

De beëdiging tot minister van Financiën zal morgen digitaal plaatsvinden. Het is een iets andere start dan ik had gehoopt, maar ik ga vol energie aan de slag. — Sigrid Kaag (@SigridKaag) 9 januari 2022

De bordesscène is ook historisch, eveneens door de coronapandemie. Voor het eerst staan de ministers en de koning op 1,5 meter afstand van elkaar. De mannelijke ministers dragen dan niet meer het jacquet dat zij bij de beëdiging aan hadden, maar weer een gewoon pak. Aan het einde van de bordesscène was een lawaaiprotest van demonstranten te horen.

Hoe ziet de dag er verder uit voor de nieuwe bewindslieden van Rutte IV?

De ondertekening van de Koninklijke Besluiten door koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte op Paleis Noordeinde. Beeld ANP

Overdrachten op ministeries

Nu de bordesfoto genomen is, vertrekken de nieuwe ministers naar hun ministeries voor de officiële overdracht. Dat kan soms nog aardig lastig zijn, omdat sommige ministers eerst hun oude ministerie moeten overdragen en daarna nog hun nieuwe taak in ontvangst moeten nemen. Ook zijn de portefeuilles bij Rutte IV anders verdeeld dan bij Rutte III.

Ook dit onderdeel van de beëdiging zit vol met tradities. Zo wordt normaal de symbolische sleutel van de schatkist overgedragen aan de nieuwe minister van Financiën, maar dat zal nu vanwege de coronabesmetting van Sigrid Kaag niet doorgaan. Op de andere ministeries worden de ministers gewoonlijk opgewacht met een glaasje champagne en een groot overdrachtsdossier waar alles in staat dat ze op hun eerste werkdag moeten weten.

16.00 uur: Eerste ministerraad

Om 16.00 uur is iedereen geïnstalleerd op hun nieuwe positie, en vindt de eerste officiële ministerraad plaats in de Rolzaal, achter de Ridderzaal op het Binnenhof, waar vanwege de coronapandemie wordt vergaderd in plaats van de Trêveszaal. Het is de enige ministerraad waarbij pers bij het begin foto- en filmopnames mag maken. Hierna kunnen de nieuwe bewindslieden van start in hun posities.

Avond: tv-verschijningen

Maandagavond zijn er meerdere programma’s op tv om met de nieuwe kabinetsleden kennis te maken. Zo is er op NPO1 een speciale uitzending van de NOS waarin Mark Rutte en vicepremiers Wopke Hoekstra en Carola Schouten geïnterviewd zullen worden. Of Sigrid Kaag ook aan bod komt is onduidelijk. Ook op NPO Radio 1 kun je kennismaken met de bewindslieden. Op RTL 4 werkt Beau van Erven Dorens samen met RTL Nieuws voor een speciale uitzending: Beau & het RTL Nieuws: Het Nieuwe Kabinet. Hierin worden alle ins en outs besproken van kabinet-Rutte IV.