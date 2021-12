Rutte IV krijgt vorm: leenstelsel verdwijnt, De Jonge niet door op Volksgezondheid

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA). Beeld ANP

Dat melden bronnen rond de onderhandelingen. De coalitie mikt op een akkoord volgende week. Deze dagen worden puntjes op de i gezet; financieel worden de laatste knopen doorgehakt, stellen ingewijden.

De coalitie van VVD, D66, CDA en CU wil vanaf 2024/2025 een nieuwe vorm van studiebeurs invoeren, het controversiële leenstelsel wordt dan geschrapt, meldt een ingewijde. CDA, CU en later ook D66 keerden zich tegen het leenbeleid waardoor veel studenten met hoge schulden aan hun carrière beginnen. Wel zou er nog gediscussieerd worden over de precieze compensatieregeling voor studenten die de afgelopen jaren onder het leenregime vielen. “Als je die voor iedereen en alle jaren moet compenseren wordt het erg prijzig,” zegt een andere goed ingevoerde bron. “Dus hier is nog een laatste ronde onderhandelingen over.”

Kinderopvang

Partijen zijn het ook eens over het afschaffen van de ingewikkelde kinderopvangtoeslag. In plaats daarvan komt er een andere financiering en wordt kinderopvang gratis voor lagere inkomens en ‘vele malen goedkoper voor midden- en hogere middeninkomens’, stelt een ingewijde. Dat gebeurt in etappes: als de opvang in één keer praktisch gratis wordt, kunnen kinderdagverblijven de toestroom niet aan. “Het zal een paar jaar duren voordat het stelsels is aangepast. En de aanzuigende werking moet je in de smiezen houden.”

Rekeningrijden

De coalitie wil ook rekeningrijden invoeren. Dat plan is al decennialang aangekondigd, begraven en weer gereanimeerd, maar nu moet het er toch echt van komen. De wetgeving hiervoor moet de komende kabinetsperiode afgerond zijn, zodat de regeling de periode daarna daadwerkelijk kan ingaan.