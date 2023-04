Rutte-IV gaat van verstandshuwelijk richting slepende vechtscheiding

Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en premier Mark Rutte lopen weg tijdens een schorsing van het debat in de Tweede Kamer over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Beeld ANP

“Wij zien onszelf he-le-maal niet als vleugellam,” zegt premier Mark Rutte na afloop van de wekelijkse ministerraad. Maar er zijn weinig mensen in Den Haag die die woorden serieus nemen. Tijdens de ministerraad is nagepraat over het Kamerdebat van woensdag. Dat was ‘stevig’, aldus Rutte. De woorden die CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra in het debat sprak, hangen als een zwaard van Damocles boven zijn vierde kabinet.

En dat zwaard dreigt er nog maanden te blijven hangen omdat Hoekstra pas ‘ergens voor de zomer’ wil heronderhandelen over het stikstofbeleid. Tijdens het debat dreigde hij impliciet met een val van het kabinet als hij zijn zin niet krijgt. Hij stelde: “De uitkomst kan niet zijn: het is niet gelukt, over tot de orde van de dag.”

“Dramatisch wat hier gebeurt,” zegt oud-minister Klaas de Vries (PvdA). Hij was als minister van Sociale Zaken in het kabinet-Kok II ook onderdeel van een kabinet dat het imago had alleen nog op de winkel te passen. Een waarschuwing voor de huidige regeringspartijen: daarna kwam de Fortuyn-revolte tegen de paarse partijen uit dat kabinet.

Doormodderen

“Maar wíj regeerden tot de laatste dag!” blikt De Vries terug. “Nu is er een hopeloze situatie. Als de politiek geen besluiten neemt, nemen actiegroepen en tractoren het over. Het land staat stil en pas over een paar maanden gaan we eens heronderhandelen over het regeerakkoord. Die lankmoedigheid van Rutte: dat je er anders over kunt denken binnen een kabinet. Je hoort met één mond te praten!”

Hij is niet de enige die met verbazing naar het kabinet kijkt. Provincies zijn in verwarring. Zij moeten voor 1 juli plannen inleveren over hoe zij de stikstofuitstoot aanpakken. Het kabinet eist dat ze zich daarbij houden aan de deadline uit het regeerakkoord (2030), maar het kan dus zijn dat nadat die plannen zijn ingeleverd de deadline alsnog op 2035 blijft staan (zoals CDA straks wil afspreken).

Het helpt allemaal niet om het imago van het kabinet te verbeteren. Rutte-IV kampt al met het beeld dat het alleen maar wat doormoddert en grote problemen niet oplost. Dat is ook de reden waarom kiezers massaal op BBB of andere oppositiepartijen stemden bij de afgelopen Statenverkiezingen.

Verlammen

Ondertussen dreigt de dreigende kabinetscrisis over stikstof de komende maanden ook alle andere discussies te verlammen. Dit voorjaar moeten er door het kabinet veel besluiten worden genomen. Over extra klimaatmaatregelen waar partijen verschillend over denken, over de begroting voor komend jaar, over de ruzie met gemeenten over de jeugdzorg en over extra geld voor Groningen als compensatie voor de bevingsschade. En dan eist de VVD-fractie ook nog een rem op migratie. Rutte ziet niks in één grote nieuwe tussenformatie over al die thema’s in één keer. Maar als er een oplossing voor al die afzonderlijke kwesties gevonden moet worden, helpt het niet als de relaties verzuurd zijn.

“Het vertrouwen in Hoekstra was al niet heel hoog sinds hij afgelopen zomer de stikstofafspraken in een interview ter discussie stelde,” moppert een vooraanstaande D66’er. “En dat vertrouwen is niet groter geworden.” Het kabinet-Rutte IV was altijd al een verstandshuwelijk, maar inmiddels dreigt een slepende vechtscheiding.

Samenwerken

De Vries’ naamgenoot Bert de Vries (CDA) heeft daar ervaring mee. Hij was minister van Sociale Zaken in het kabinet-Lubbers III, een samenwerking van CDA en PvdA die meermaals uit elkaar dreigde te ploffen. Zoals bij de WAO-crisis, vertelt De Vries: “We dachten zó anders over de aanpak van die wet, dat de CDA-fractie in de Kamer al een akkoord had gesloten met de oppositie. Wij vroegen toen een laatste kans om er in het kabinet uit te komen met de PvdA en dat lukte.”

Of er nu ook een uitweg mogelijk is, ligt volgens Bert de Vries aan ‘de wil bij partijen om door te gaan’. Niemand heeft nu baat bij verkiezingen, dus dat kan helpen bij het vinden van een oplossing. “Maar dat kan alleen als de verhoudingen tussen de leden van het kabinet nog goed zijn. Bij ons was dat gelukkig zo. Maar als ik nu kijk naar de lichaamshouding tussen Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag, dan heb ik er weinig vertrouwen in. En als je geen vertrouwen in elkaar hebt, gaat het ook niet lukken om bij al die andere lastige dossiers nog samen te werken.”