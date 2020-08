Rutte houdt hoofd koel ondanks roerige week

Rutte tijdens de persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. Beeld EPA

De premier erkent dat de economie een ‘behoorlijke dreun’ zal krijgen door het coronavirus, maar ziet geen reden om in de begroting voor het komende jaar aan te sturen op grote bezuinigingen of lastenverzwaringen. "Dat staat niet bovenaan het lijstje,” aldus de premier.

Volgens Rutte hebben juist de bezuinigingen van de afgelopen jaren ertoe geleid dat de regering nu fors kan investeren in de economie, onder andere met noodpakketten voor ondernemers en zzp’ers. Er wordt ‘heel precies’ nagedacht over mogelijk aanvullende steunmaatregelen.

Weglopen van debat

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer over een structurele salarisverhoging voor zorgpersoneel. Premier Rutte ziet echter weinig in zo'n structurele beloning, bovenop de eenmalige bonus van 1000 euro voor zorgpersoneel.

"Als premier moet ik in tijden van economische krimp afwegen hoe de zorgsector groeit ten opzichte van andere sectoren," zegt hij. “En die groeit gemiddeld meer dan andere.” Hij wijst erop dat sommige salarissen in de zorg met 5 procent stegen, waar dat voor de onderwijs- en politiesector niet geldt.

Verschillende coalitieleden kwamen onder vuur te liggen vanwege ditzelfde debat. Toen Geert Wilders (PVV) een hoofdelijke stemming aanvroeg, bleken opeens veel Kamerleden uit de coalitie te ontbreken, waardoor de stemming werd gedwarsboomd. De coalitiepartijen zijn de dag erop door het stof gegaan.

Verplichte quarantaine

Ook stelde coalitiegenoot en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dinsdag voor om personen die nauw contact hebben gehad met een coronapositief persoon, verplicht in quarantaine te plaatsen. De Tweede Kamer trapte daarna snel op de rem.

Daarop is het plan voorlopig op de lange baan geschoven. Saillant is dat zelfs minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) niet op de hoogte was van het plan van De Jonge.

Daarover zegt de premier dat het ‘bij het vak hoort’ dat een Kamermeerderheid mogelijk een andere opvatting heeft over dit plan. Hij staat er zelfs echter nog steeds achter. “Ik vond en vind het verstandig dit verplichtend te maken.”

Het Outbreak Management Team gaat binnenkort advies uitbrengen over een verplichte quarantaine. Rutte benadrukt dat het de verkeerde kant op gaat met het coronavirus. "We zitten echt met een probleem, jongens. En het laatste dat we willen is een nieuwe lockdown.”