Rutte: ‘Het loket gaat zeker niet in één keer open’

Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie na het overleg van de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing over het coronavirus. Beeld ANP

Dat heeft premier Mark Rutte gezegd in een persconferentie na crisisberaad over het corona-virus met betrokken ministers.

Hij sprak van een ‘tussenweek’, waarin wordt nagedacht óf en hoe na 28 april eventueel maatregelen zouden kunnen versoepeld. Het kabinet neemt daar volgende week, op 21 april, een besluit over. “Wat betekent het voor het onderwijs? Voor het openbaar vervoer? Het roept tal van vragen op. We moeten zorgvuldig zijn om het virus geen nieuwe zuurstof te geven.”

De premier claimt dat het ‘verdeling van schaarse ruimte’ gaat worden om delen van de maatschappij weer op te kunnen starten. “We kijken vooruit of over enkele weken wat maatregelen kunnen worden versoepeld. De maatschappelijke en economische impact is immers gigantisch. Er wordt bijna bovenmenselijk veel gevraagd van mensen in de zorg, in het onderwijs of in de handhaving. Elk verhaal van een bedrijf dat het water aan de lippen staan, is er een te veel.”

Stap terug

Dit weekeinde wil het kabinet daarom met ‘mensen uit de samenleving’ in gesprek hoe bijvoorbeeld nog meer bedrijven en winkels weer open kunnen gaan. Zo zijn er al brancheclubs plannen aan het schrijven om deze voor te leggen.

Toch wil Rutte voorzichtig zijn. “Het zou ook kunnen dat we weer een stap terug zouden moeten zetten in de nabije toekomst. Mijn boodschap is en blijft dus ook: houd vol.”

Rutte schetste drie voorwaarden om maatregelen los te laten. Zo moet de druk op de zorg zijn verminderd, ouderen voldoende worden beschermd en moet er ‘inzicht zijn op de verspreiding van het virus’. Om die laatste reden wordt gewerkt aan een app die gebruikers waarschuwt of zij in contact zijn geweest met een besmet persoon.

App

Minister Hugo de Jonge (Zorg) zei dat daarnaast ook de testcapaciteit al is ‘opgeschroefd’. Over de app verklaarde hij dat er ‘ruim 750’ voorstellen zijn gekomen van techbedrijven. Hij wil dat er volgende week een goed voorstel ligt. “Het zijn allemaal stappen naar het nieuwe normaal. Ik snak naar een wereld waarin het weer een beetje gewoon is.”

Premier Rutte ‘ziet dat het wat beter gaat’, maar hij zegt waakzaam te blijven. “We moeten voorzichtig blijven doen. Het gaat beter, maar het aantal mensen op de intensive care is nu hoger dan het normaal is.”

Mondkapjes

Minister De Jonge zei dat, anders dan in België en Duitsland werd besloten vanavond, in ons land burgers niet wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen op straat. De minister noemde het zelfs ‘onnodig’ en ‘onverstandig’.

“Hier is schaarste, net als in de rest van de wereld. Ze zijn hard nodig in de zorg en het RIVM heeft ons dat ook niet geadviseerd. Het Outbreak Management Team heeft ook steeds geoordeeld dat het niet nodig is.”

Het RIVM laat ook weten dat het standpunt over mondkapjes ‘ongewijzigd is’.