Rutte heeft ‘woede in het hart’ om Russisch optreden richting Oekraïne

Terwijl de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk spraken over een Russische invasie in Oekraïne, noemde Rutte het gisteren in de Tweede Kamer een escalatie. Volgens hem moet nog worden bevestigd dat er sprake is van Russische troepen in Oost-Oekraïne, waar Rusland twee gebieden waar pro-Russische separatisten al jaren de macht hebben als zelfstandige landen heeft erkend. “Maar ik ben bevreesd dat het zo kan zijn.”

De premier trof zelden een meer eensgezinde Kamer tegenover zich. Vrijwel alle partijen kozen met termen als ‘volstrekt onacceptabel’, ‘gitzwarte dag’ en ‘daad van escalatie’ scherpe bewoordingen om de acties van de Russische president Vladimir Poetin te veroordelen. Volgens die partijen moeten Poetin en betrokkenen bij de beslissing om de volksrepublieken Donetsk en Loehansk te erkennen en een Russische ‘vredesmissie’ naar die gebieden te sturen, bestraft worden met ‘stevige sancties’.

Wel zijn er twijfels of die sancties effect zullen hebben. Dat de Russische buitenlandminister niet bang zei te worden van sancties deed Rutte af als ‘grootspraak’. “Ik beschouw dat als stoere taal: jullie kunnen ons niks maken. Wij weten dat het hen wél zal raken.”

Eerder besloot het kabinet wapens en militaire goederen te leveren aan Oekraïne, nadat een Kamermeerderheid zich daar al eerder voor had uitgesproken. Minister Kajsa Ollongren (Defensie) zei gisteren dat Oekraïne ook een Nederlands aanbod voor hulp bij cybersecurity heeft geaccepteerd.

Toch zijn er ook partijen in de Kamer die vinden dat Nederland zich afzijdig moet houden. Volgens de PVV, die de schending van de soevereiniteit van Oekraïne door Rusland ‘ten zeerste’ veroordeelt, is het conflict tussen Rusland en Oekraïne ‘niet onze oorlog’. Sancties zullen volgens zowel de PVV als Forum voor Democratie leiden tot hogere gasprijzen. “Dat is niet in het Nederlandse belang,” aldus PVV-leider Geert Wilders.

Rutte erkende dat hij ‘zeker niet kan uitsluiten’ dat de Nederlandse economie zal lijden onder eventuele sancties. “Dat wordt meegewogen, maar is niet leidend bij het invoeren van sancties. Daarvoor is dit te groot en te belangrijk.”

Ook bestreed hij dat een eventuele oorlog Nederland niet raakt. “Je kunt niet zeggen: laat maar aan Rusland en Oekraïne. Dit treft de veiligheid in Europa, de relaties met buurstaten, dit heeft een direct effect op ons.”