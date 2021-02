Rutte: Groep critici coronabeleid ‘te lang niet gezien’ door kabinet

Premier Mark Rutte. Beeld ANP/Koen van Weel

“Dat zijn mensen die helemaal niet ontkennen dat het virus bestaat, maar wel kritisch waren over de aanpak.”

Dat zei Rutte zaterdagmiddag in de radioshow van zijn vriend Jort Kelder, Dr. Kelder en Co, op NPO Radio 1. Uiteindelijk, vertelde de premier, ging het kabinet pas ‘eigenlijk pas in mei’ met hen in gesprek. “Dat gesprek hebben wij te lang uitgesteld.” Hij maakte wel een duidelijk onderscheid tussen de groep critici die ‘überhaupt’ het bestaan of de ernst van het virus ontkennen. “Dat mag, we zijn een vrij land, maar daar kan ik niet veel mee.”

Kelder wilde daar verder niet op ingaan (‘wat veel luisteraars zullen willen’), omdat hij dan ‘twee uur zendtijd’ nodig zou hebben. “Want dat ga jij in de RVD-modus (Rijksvoorlichtingsdienst, red.), ga je brave antwoorden geven, en daar heb ik geen zin in.”

‘Hijgerige IC-artsen’

Over de radio-uitzending klonk vooraf kritiek, omdat in de aankondiging van AvroTros stond dat het een interview ‘zonder hysterie van de besmettingscijfers, hijgerige IC-artsen of de journalistieke fascinatie met de waan van de dag’ zou worden. Kelder zou met Rutte luisteren naar historische politieke fragmenten.

Dat gebeurde ook – er kwamen speeches langs van Winston Churchill, Angela Merkel en koning Willem-Alexander – maar er werd ook over de tv-toespraken die Rutte hield gesproken. Zo vertelde de premier dat hij na zijn eerste speech uit het Torentje ‘letterlijk honderden’ sms’jes heeft gehad. “Heel Nederland heeft mijn nummer.” Die berichtjes zegt hij, alleen in het Torentje, allemaal van een antwoord te hebben voorzien.

Vakantie

Rutte weigerde in te gaan op een schandaal van vorig najaar, toen de koning en koningin op vakantie gingen naar Griekenland terwijl het kabinet Nederlanders juist op het hart hadden gedrukt thuis te blijven. Kelder: “Daar ga je natuurlijk niks over zeggen.” Rutte beaamde dat. Het koningspaar brak de vakantie uiteindelijk af.

Wel zei de premier onder de indruk te zijn geweest van de speech die koning Willem-Alexander vorig jaar tijdens de Dodenherdenking gaf op de Dam. “Dat was echt regaal.” Volgens Rutte heeft de koning bij zo’n speech ook ‘alle ruimte om eigen accenten te leggen’.