Rutte en Vijlbrief door het stof in Groningen: 22 miljard euro voor de regio ‘en we doen alles wat nodig is’

Rutte en Vijlbrief waren naar het Groningse Garmerwolde afgereisd om een officiële reactie te geven op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen. Dat rapport uit februari concludeerde dat Den Haag een ereschuld heeft aan Groningen.

Het duurde lang voordat werd onderkend werd dat de bevingen in het gebied worden veroorzaakt door gasboringen. Daarna duurde het te lang voordat de schade aan huizen werden hersteld en dat huizen die gevaar liepen werden verbouwd, zodat ze veilig zijn voor toekomstige bevingen. Volgens de meest recente planning is die versterkingsoperatie in 2028 klaar.

Vorige maand legden Groningse bestuurders een eis van 30 miljard euro schadevergoeding neer, bijvoorbeeld als investering in de regionale economie, om zo na het dichtdraaien van de gaskraan nieuwe werkgelegenheid te creëren. Het miljardenbedrag moest bovenop het geld komen dat nodig is voor schadeherstel en versterkingen. Volgens de Groningse commissaris van de koning René Paas was Groningen zestig jaar een ‘kolonie waar heel Nederland van profiteerde, behalve Groningen zelf’.

Maar die claim ging het kabinet te ver. De regering komt nu met 22 miljard over de brug, en belooft daarnaast niet te beknibbelen op de schaderegelingen en de versterkingsoperatie.

