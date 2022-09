Rutte en Van der Burg verrast door vertrek Daan de Neef: ‘Kwam totaal uit de lucht vallen’

‘Laat ik het zo zeggen: als ik het in de VVD ergens niet mee eens ben, dan weten andere VVD’ers dat wel,’ zegt Eric van der Burg. Beeld BART MAAT / ANP

De Neef stapt dinsdag uit Tweede Kamer en zegt zijn VVD-lidmaatschap op omdat hij het niet eens is met het asielbeleid van het kabinet.

“Het kwam voor mij totaal uit de lucht vallen,” zei Van der Burg na afloop van de ministerraad. “Hij heeft mij nooit benaderd, laat staan over asiel. Ik kende zijn kritiek überhaupt niet.”

De Neef liet woensdagavond in een verklaring weten dat hij ‘medemenselijkheid’ had verwacht in de asieldeal. ‘Maar die compassie bleef uit en er kwam, naar mijn smaak, een ijskoude aanpak voor in de plek’, schreef hij. Van der Burg stuurde hem na die mededeling een sms’je, zo zegt hij. “Maar ik heb geen reactie gehad.”

Heel fatsoenlijk

Rutte stelde over de asieldeal dat ‘wat we hier doen heel fatsoenlijk is’ en ‘niks extreems’. “We zeggen niet: gezinshereniging stopt, we zeggen: het wordt vertraagd als er geen woning is. Dat geeft in alle partijen reacties. Maar niks doen is ook geen optie.” Hij ziet ‘geen signalen’ dat er meer VVD-Kamerleden op zullen stappen vanwege de deal. “Maar ook van De Neef had ik dat signaal niet van tevoren. Hoeft ook niet, is niet verplicht.”

Ik vertrek uit de Tweede Kamer. Hierbij mijn verklaring zoals die vanavond is medegedeeld aan mijn fractiecollega’s: pic.twitter.com/kAK8nGPUjC — Daan de Neef (@DaandeNeef) 31 augustus 2022

Rutte’s strategisch adviseur

De Neef is weliswaar een nieuweling in de Kamer, maar zat binnen de partij dicht bij het vuur. Hij was al jarenlang nauw betrokken bij de VVD-top, onder meer als strategisch adviseur van premier Mark Rutte.

De Neef zou zijn kritiek al eerder hebben gedeeld, schreef hij. Maar in de VVD-fractie wordt daar met verbazing op gereageerd. Begin maart sprak hij VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans aan op een opiniestuk waarin hij Oekraïners ‘echte vluchtelingen’ noemde, daarna zouden zij hem niet meer over asiel hebben gehoord.

Dat de kritiek van De Neef ook niet bekend was bij de verantwoordelijke bewindspersoon, verbaast Van der Burg. “Laat ik het zo zeggen: als ik het in de VVD ergens niet mee eens ben, dan weten andere VVD’ers dat wel.”