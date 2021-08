Rutte en Kaag komen met basisakkoord: ‘Goede energie om er snel uit te komen’

Informateur Mariette Hamer ontvangt vanochtend de onderhandelaars Mark Rutte en Sophie Hermans (van de VVD) en Sigrid Kaag en Rob Jetten (D66). Beeld Phil Nijhuis

Het stuk dat VVD en D66 samen schrijven – zonder financiële details – bevat ‘bouwstenen voor een regeerakkoord’. “Het is een basis, een aanzet tot een mogelijk regeerakkoord,” omschreef Kaag het basisstuk maandagochtend voorzichtig na overleg met Rutte en informateur Hamer.

De schets gaat over thema’s als duurzaamheid, digitalisering, gezondheid, infrastructuur en wonen, een ‘inclusieve samenleving’, veiligheid en internationale politiek. “We hebben goede energie,” zei Kaag. VVD-leider Rutte merkt dat iedereen ‘zeer gemotiveerd is’ om er ‘snel uit te komen’. “We gaan heel binnenkort met andere partijen om tafel.” De demissionair premier weigerde op verdere inhoudelijke vragen in te gaan.

Waarschijnlijk morgen – 153 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen – wordt er verder gesproken met andere potentiële coalitiepartners als CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. “We gaan die gesprekken met goede moed en gedeeld gevoel van urgentie in,” zei Kaag. Al veel vaker waren er gesprekken tussen deze zes partijen, maar tot dusver leidden die niet tot de vorming van een coalitie. Volgens informateur Hamer komt dat niet zozeer door inhoudelijke obstakels, maar omdat partijen elkaar vooral om politieke redenen blijven vasthouden of juist uitsluiten.

Uitsluiten

PvdA en GroenLinks willen alleen samen in een coalitie, VVD en CDA willen slechts met één van deze linkse partijen, en D66 sluit samenwerking met CU nog altijd uit. VVD-leider Rutte zou dromen van een ‘doorstart’ van het huidige kabinet, maar Kaag herhaalde maandag voorafgaand aan het formatieoverleg dat haar partij daar geen trek in heeft: “Het roer moet om. Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten.”

Volgens Kaag heeft D66 ‘het vertrouwen en de stem van de kiezers gekregen omdat we hebben gezegd dat we het anders willen doen’. “Wat betreft de klimaataanpak, investeren in onderwijs en in de rechtsstaat en een andere blik op Europa. Dat betekent ook dat je juist andere partijen daarbij haalt.”

Sinds eind juni hebben VVD en D66 samen een ‘aanzet voor een regeerakkoord’ geschreven. De hoop is dat deze week andere partijen willen aansluiten om te onderhandelen over dat akkoord.