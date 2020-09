Rutte en De Jonge geven maandagavond persconferentie over nieuwe maatregelen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) en Premier Mark Rutte. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Zondag spraken ministers uit het kabinet en experts van het RIVM op het Catshuis informeel over de corona-aanpak. De nieuwe opmars van het virus baart het kabinet grote zorgen.

Maandagavond is er ook nog een overleg met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s. Op de agenda staan een mondkapjesplicht voor mensen met contactberoepen (zoals kappers), en plastic gezichtsbeschermers voor bedienend personeel in de horeca. Ook moet er wat de burgemeesters betreft een verplichte registratieplicht komen in de horeca.

‘Geen halfslachtige maatregelen’

Bronnen rond het kabinet noemen het alarmerend hoge aantal coronabesmettingen de reden dat er ‘geen halfslachtige maatregelen’ kunnen worden genomen. Tegelijkertijd wil het kabinet ook niet direct het land weer op slot zetten. Daarvoor zijn de gevolgen te ingrijpend. Enerzijds zijn strenge volksgezondheidsmaatregelen nodig om de zich snel uitbreidende corona-epidemie onder controle te krijgen. Anderzijds wil het kabinet juist zo min mogelijk maatregelen treffen om de kwakkelende economie niet de nekslag te geven. “Het gaat om maatvoering. Te softe maatregelen zijn geen optie, maar heel Nederland op slot zetten ook niet,” aldus een bron rond het kabinet.

Zondag meldde het RIVM wederom een recordaantal besmettingen: 2995. Al weken loopt dat aantal elke dag op. Dat geldt ook voor het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt. Zondag waren dat er 617, waarvan 127 op de intensive care. Het gaat in Nederland sneller dan bij onze buren Duitsland en België.