Rutte: ‘Doorgesnoven hooligans misbruikten demonstratie Den Haag’

Hooligans van RJK (Rotterdam Jongeren Kern) zoeken de confrontatie met de politie bij het Centraal Station. Beeld ANP

Diverse bronnen meldden dat hooligans van over heel Nederland al langer van plan waren om Den Haag te bezoeken. Daarom stond de Mobiele Eenheid uit het hele land paraat om in te grijpen, mocht de situatie uit de hand lopen.

Volgens een politiebron gaat het hier om zeer zware hooligans uit de ergste categorie. “Gasten die een enorme kick krijgen van vechten met de politie. Zij willen maar één ding en dat is de maatschappij ontwrichten. Toen zij hoorden dat de demonstratie in Den Haag niet door mocht gaan, begonnen supporters van allerlei clubs zich steeds meer te roeren op allerlei kanalen om vandaag de stad onveilig te maken.”

Begrip

Premier Rutte is boos op de hooligans, maar zegt wel begrip te hebben voor de overige demonstranten. “Er stonden vooral oprecht bezorgde mensen. Dat respecteer ik zeer.” Hij wil zelf ook graag dat Nederland de 1,5 meterregel kan loslaten. Toch gaat dat volgens hem niet, omdat het virus ‘zit te wachten tot wij verslappen’.

Rutte benadrukt dat het recht op demonstreren nog steeds bestaat. “Dat is een groot goed. Iedereen heeft dat volste recht, of je nu tegen de coronamaatregelen demonstreert of tegen racisme. Maar je moet je wel aan die 1,5 meter afstand houden.”

Bijna allemaal vrijgelaten

Van de ongeveer vierhonderd mensen die de politie had aangehouden, zitten nog tien tot vijftien mensen vast. Zij zitten in verzekering omdat ze worden verdacht van zwaardere feiten, zoals openlijke geweldpleging. De rest van de aangehouden personen is na verhoor heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom).

De politie is tot laat in de nacht van zondag op maandag bezig geweest met het afhandelen van het grote aantal arrestanten, laat een woordvoerder weten. Een grote groep was zondagavond al vrijgelaten. De politie kan nog niks zeggen over de achtergrond van de arrestanten. Ook niet of er voetbalsupporters onder zitten. “Over dat laatste doen we geen mededeling,” aldus de woordvoerder.

Verboden

Hoewel de grote demonstratie tegen de coronamaatregelen waarbij tienduizend bezoekers werden verwacht, werd verboden kwamen er zondag toch demonstranten naar het Malieveld. Nadat burgemeester Johan Remkes zondag een korte betoging toestond omdat de aanwezigen voldoende afstand konden houden vanwege het coronavirus, bleven mensen hangen op het terrein en werd het onrustig op het Malieveld.

Ook greep de ME in toen een groep betogers, volgens de politie voetbalsupporters, bij Den Haag CS de confrontatie zocht met de politie.

De mobiele eenheid voerde meerdere charges uit en ook het waterkanon werd ingezet tegen betogers.

Beeld ANP