Rutte: Dit is een aanslag op de vrije journalistiek

Beeld ANP

“Een aanslag op een moedige journalist en daarmee een aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtsstaat en onze samenleving.” Rutte zei verder: “We bidden dat hij deze aanslag overleeft. Dat is nu het belangrijkste. We zetten nu alles op alles om te zorgen dat het recht nu zijn beloop heeft.”

Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is De Vries een ‘buitengewoon moedig man’. “Dit raakt ook onze persvrijheid. Nederland is een land waarin we willen dat journalisten in vrijheid ieder onderzoek moeten kunnen doen dat zij willen. Dit raakt de journalistiek en beschadigt de samenleving.” Grapperhaus was zichtbaar geëmotioneerd. “Laten we in gedachten bij de man die vecht momenteel voor zijn leven.”

Grapperhaus wilde niet reageren op berichten dat De Vries beveiliging is aangeboden, maar zou hebben geweigerd. “We moeten eerst het onderzoek laten plaatsvinden. Alle feiten zullen bekend worden.” Hij noemt De Vries ‘een bewonderingswaardige strijder’. “Altijd opkomend voor de onderliggende partij.”

Ook Grapperhaus spreekt van een ‘kentering’ van hoe misdadigers zich gedragen, verwijzend ook naar de moord op advocaat Derk Wiersum. Maar daaraan conclusies verbinden vindt hij ‘te vroeg'.