Rutte die zich ziek meldt: een unicum dat de energieke premier altijd wil vermijden

Premier Rutte vorige week na afloop van een vervolggesprek over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld robin utrecht/anp

Twee of drie werkbezoeken per week, een debat of wat, de ministerraad leiden, lesgeven op de Haagse Johan de Witt Scholengroep op donderdag, tot diep in de nacht doorvergaderen in Brussel: premier Mark Rutte draait zijn hand niet om voor zo’n typische werkweek. En hij maakte er zijn handelsmerk van ook: de energie moet er altijd afspatten bij de VVD-leider.

Maar net nu Rutte een moeilijk debat wacht, over de wankele toestand van zijn kabinet, twitterde hij: ‘Na een doorwaakte nacht, omdat ik waarschijnlijk iets verkeerds heb gegeten, ben ik vandaag toch naar het ministerie gegaan. Helaas heb ik de voorzitter van de Tweede Kamer moeten vragen het debat van vandaag te verzetten naar morgen in de verwachting dat ik dan hersteld ben.’ Tijdens een diner met de Commissarissen van de Koning zou er iets verkeerd zijn gevallen. Op zijn ministerie moest hij overgeven.

Nu wordt er pas woensdag gedebatteerd over de bezweringsformule die zijn kabinet onderling heeft bedacht over stikstof. Die luidt nu: over wanneer we de stikstofdoelen (in 2030 of 2035) gaan halen, wil, mag en kan het CDA op een later moment nog eens over onderhandelen met partners D66, VVD en ChristenUnie.

Snotterig

Dat het debat niet doorgaat omdat Rutte ziek is, mag uniek heten. De Rijksvoorlichtingsdienst verklaart zelfs dat het voor het eerst in dertien jaar sinds Rutte premier is dat hij ‘een dag heeft gemist’. Sterker: in de krantenarchieven is alleen te vinden dat hij in september 2007 ‘een week op bed’ lag met griep. Rutte was toen nog fractieleider van de VVD.

De premier doet er juist vaak veel aan zijn zwaktes te verbergen. Zo heeft hij ook eens een dag van Algemene Politieke Beschouwingen, een urenlang debat, met griep volbracht. Dat had hij zelfs zijn medewerkers pas achteraf verteld.

Vorig jaar dook Rutte een keer snipverkouden op bij zijn wekelijkse persconferentie. Daar haastte hij te zeggen dat hij zelftesten had gedaan, maar geen corona zou hebben. “Ik ben een klein beetje snotterig, maar ik kan u verzekeren: ik heb alle zelftestjes gedaan en het is een gewone verkoudheid gelukkig.” Dat was op dat moment ook volgens de voorschriften, al kreeg Rutte er wel kritiek op. Maar er was waarschijnlijk toch al geen haar op zijn hoofd die eraan dacht thuis te blijven.