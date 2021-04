Rutte blijft erbij: kabinet hield niet bewust informatie achter over toeslagenaffaire

“Wanneer begint u zich te realiseren dat u niet onderdeel bent van het probleem, maar dat u het probleem bént,” zo opent PVV-leider Geert Wilders het vragenvuur rond 17.15 uur, wanneer premier Mark Rutte namens het kabinet ingaat op de kritiek van de Kamer. “Dat zien we ook terug in de notulen; u bent alleen maar bezig om uw hachje te redden, alleen maar bezig met uzelf.”

Rutte staat ervoor open om de bestuurscultuur op het Binnenhof ‘radicaal’ te wijzigen, herhaalt hij. De Haagse besluitvormingsmachine bestaat uit diverse informele overleggen, naast de formele ministerraadsvergadering op vrijdag. “Die hele grote tussenwereld van coalitie-overleggen kan misschien wel helemaal weg,” zegt Rutte. “Het debat in de Kamer kan daardoor minder vrij plaatsvinden.”

Hij zegt diep te hebben nagedacht over zijn ‘persoonlijke rol’ en ‘gedrag’ in de afgelopen tien jaar dat hij minister-president was. Binnenkort wil hij daarover zijn verhaal doen.

“Niemand in het kabinet zit in de politiek om mensen dit aan te doen,” vervolgt Rutte. “Als dingen zo gruwelijk misgaan, is het je heilige plicht om het op te lossen.” Het heeft hem dan ook ‘persoonlijk aangegrepen’ dat er door het kabinet ‘koud’ zou zijn omgesprongen met de gedupeerde gezinnen.

Rutte blijft erbij: “Er is niets onoorbaars gebeurd. We hebben niet bewust informatie achtergehouden omdat het politiek beter uit zou komen.” Daarop reageert Denk-leider Farid Azarkan dat dit ‘precies de Rutte-doctrine is’: “Ik heb gelogen, maar ik heb dat naar eer en geweten gedaan.”

‘Verdedigbaar’

Rutte vindt het ‘verdedigbaar’ dat in sommige gevallen over individuele Kamerleden wordt gesproken. In de notulen was veel chagrijn te lezen bij bewindspersonen over ‘activistische parlementariërs’ als Pieter Omtzigt (CDA), Renske Leijten (SP) en Helma Lodders (VVD).

“Zo’n ministerraad is ook een team, soms moet er even stoom afgeblazen worden. Maar ik ben ook niet trots over wat ik teruglees, ook niet over wat ik zelf zeg. Ik vind het ongepast van mezelf dat ik echo dat coalitiepolitici niet kritischer mogen zijn dan oppositiepolitici,” zegt Rutte.

Motie van wantrouwen

Al vroeg in het debat eiste Wilders dat extra notulen donderdag nog worden vrijgegeven, maar voor dit verzoek was geen meerderheid. Kort erna diende Denk-leider Azarkan een motie van wantrouwen in. Die wordt gesteund door PVV, Forum voor Democratie, BoerBurgerBeweging en Bij1. Aan het einde van het debat wordt erover gestemd, maar er is waarschijnlijk geen meerderheid. De vijf partijen hebben samen slechts 30 van de 150 zetels.

Meerdere Kamerleden vielen tijdens het tweede uur van het debat VVD-Kamerlid Sophie Hermans aan. Zij betwijfelen of de VVD voortaan wel meer informatie zou delen bij een crisis zoals de toeslagenaffaire. Zelf ziet Hermans ‘geen politieke redenen’ bij het kabinet om niet alle informatie over de toeslagenaffaire te delen. “Het kabinet had geen politieke, slechte redenen om in het feitenrelaas bepaalde informatie niet te delen,” stelt ze. “Dat is de conclusie van de VVD-fractie.”

Wel vindt Hermans de manier waarop in de ministerraad werd gesproken over kritische Kamerleden ‘lelijk en opgepast’. Hermans haalt daarbij uit naar de eigen VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen, die volgens de notulen zei dat ‘coalitie-Kamerleden niet kritischer mogen zijn dan Kamerleden van de oppositie’. Premier Rutte beaamde die woorden. VVD’er Hermans wil dat Rutte zegt dat dat ‘ongepast’ was.

Pieter Omtzigt

Tijdens de beurt van CDA-Kamerlid Anne Kuik komt Kamerlid Pieter Omtzigt ter sprake. Ze zegt dat ‘het aftreden van het voltallige kabinet onontkoombaar was’. “Ons Kamerlid Pieter Omtzigt is letterlijk ziek geworden van de enorme tegenwerking. Juist op dat punt ontstaat in de notulen een bizar beeld.”

PVV’er Geert Wilders reageerde hierop met de vraag aan Kuik hoe zij denkt dat het komt dat Pieter Omtzigt ziek thuis zit. “Hij is niet tegengewerkt door kaboutertjes. Daar zit de man: minister Hoekstra van Financiën. Die heeft gezegd dat hij samen met minister De Jonge de heer Omtzigt wilde ‘sensibiliseren’. Het was de intentie van de heer Hoekstra om de heer Omtzigt te piepelen.”

Rob Jetten (D66) zegt over de toon in de notulen van de ministerraad dat ‘dat niet had gemoeten’. Hij noemt de aanval op kritische Kamerleden in 2019 ‘ongepast’. Oók zijn eigen D66-ministers gingen hun boekje te buiten, stelt hij.

Volgens Jetten heeft partijgenoot Sigrid Kaag eerder gezegd het goed te vinden dat er een ‘fel debat’ was met kritische Kamerleden. Maar ze zei óók dat zo’n debat wel ‘binnen kaders’ moest plaatsvinden. Wat de D66-leider daar precies mee bedoelt, legt ze later vandaag zelf uit in de Kamer.

Vrijgegeven notulen

De partijen willen weten waarom de regering in 2019 niet meteen alle stukken over de toeslagenaffaire deelde met de Kamer. Ook vragen ze opheldering over de maandag vrijgegeven notulen, waarin de ene na de andere minister klaagt over al te kritische parlementariërs.

Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD) moesten een toontje lager zingen en ‘gesensibiliseerd’ worden, zo blijkt uit de verslagen. Experts betwijfelen daarbij of het kabinet zich wel aan de grondwet heeft gehouden bij de selectie van stukken die niet werden gedeeld met de Kamer.