Rutte belooft VVD-fractie ‘minder instroom asielzoekers’, maar kan dat wel?

Een hulporganisatie deelt in de zomer van 2022 dekens en hygiënepakketten uit aan asielzoekers bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld VINCENT JANNINK/ANP

Als ‘politiek leider van de VVD’ beloofde Mark Rutte dinsdag ‘aan de slag te gaan’ met de grote asielinstroom. De prognose voor dit jaar moest immers fors worden opgeschroefd: geen 35.000 asielaanvragen, maar 48.000. En voor volgend jaar wordt er rekening gehouden met een verdere groei naar meer dan 50.000 aanvragen.

De voornaamste vraag van de VVD-fractie: wat gaat het kabinet doen om die aantallen te verkleinen? Het probleem daarbij: er zijn het afgelopen jaar al heel veel opties voorbij gekomen en ze zijn allemaal ingewikkeld. Een overzicht van de opties.

Het (tijdelijk) stopzetten van gezinshereniging

In de asieldeal van afgelopen zomer stond al een concrete maatregel om te zorgen voor minder asielzoekers die naar Nederland komen: een tijdelijke stop op gezinshereniging. Een heel groot deel van de asielzoekers die een verblijfsvergunning in Nederland krijgen, vraagt daarna om gezinshereniging. Hun kinderen of ouders mogen dan ook naar Nederland komen.

Het kabinet heeft daar nu tijdelijk een stop op gezet: een asielzoeker die al wel een verblijfsvergunning heeft, maar nog geen woning, mag geen gezinsleden laten overkomen. Het leverde een storm van kritiek op van hulp- en mensenrechtenorganisaties. Of het werkt moet de komende maanden blijken. Het aantal zogenoemde nareizigers dat naar Nederland komt, krimpt licht, maar het is nog te vroeg om dat aan de maatregelen uit de asieldeal te koppelen.

Een algehele asielstop

Een optie die de afgelopen maanden vanuit rechtse partijen vaak werd geopperd: een algehele (tijdelijke) asielstop. Nederland neemt dan voor een bepaalde periode geen nieuwe asielverzoeken meer in behandeling. Een rigoureuze maatregel die ingaat tegen het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties dat stelt dat je iemand niet mag verhinderen asiel aan te vragen. Daarnaast druist het in tegen het Europese asielbeleid.

Je daaraan onttrekken mag als er zo’n ‘buitengewone omstandigheid’ is dat het voortbestaan van het land in het geding is. Maar daarvan is geen sprake, stelt het kabinet. Een variant hierop, de Deense optie, is ook ingewikkeld. Dat land wil nieuw aangekomen asielzoekers naar Rwanda sturen om daar hun procedure af te wachten. Maar Denemarken kan dat alleen overwegen omdat het land in 1995 al een zogenoemde ‘opt-out’ voor zichzelf regelde: ze hoeven zich wat asielbeleid betreft niet aan de EU-regels te houden.

Het snel uitzetten van afgewezen asielzoekers

Een stokpaardje van de VVD: asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen in Nederland moeten zo snel mogelijk het land verlaten. Maar ondanks vijf achtereenvolgende VVD-staatssecretarissen voor Asielzaken (Van der Burg, Broekers-Knol, Harbers, Dijkhoff, Teeven) groeit dat aantal amper. Het ligt vooral aan de landen van herkomst, onder meer Marokko staat erom bekend niet mee te werken aan de terugkeer van in Nederland afgewezen Marokkaanse asielzoekers.

Minder asielaanvragen goedkeuren

In een brief aan de Tweede Kamer van vorige week, dook opeens een nieuwe denkrichting van Van der Burg op. Hij liet, op verzoek van de Kamer, een onderzoek uitvoeren naar het percentage asielverzoeken dat in Nederland wordt ingewilligd. Dat percentage blijkt in Nederland met 85 veel groter te zijn dan het Europese gemiddelde (48 procent), maar ook groter dan in vergelijkbare landen als Duitsland (62 procent) en Oostenrijk (53 procent). De staatssecretaris wil nu meer onderzoek naar die verschillen. Het percentage is in Nederland zo groot omdat hier veel Syriërs, Jemenieten en Afghanen asiel aanvragen, meer dan bijvoorbeeld in België en Frankrijk.

Vluchtelingen uit Syrië en Jemen krijgen hier bijna altijd een verblijfsvergunning omdat Nederland hun volledige thuisland als onveilig heeft bestempeld, de persoonlijke omstandigheden van de individuele asielzoeker doen er dan minder toe.

Van der Burg ziet dat zogenoemde ‘landgebonden asielbeleid’ als een van de mogelijke redenen waarom asielzoekers ervoor kiezen naar Nederland te komen. ‘Het kabinet acht het zinvol om de wijze van totstandkoming en de uitvoering van het landgebonden asielbeleid secuur tegen het licht te houden,’ schrijft hij in de kamerbrief.