Rutte belooft ‘onwrikbare steun’ aan Oekraïne, maar zwijgt over EU-lidmaatschap

“Vanuit Nederland wil ik een simpele boodschap overbrengen: dat mijn land jullie steunt,” zo opende de premier zijn toespraak. “We steunen jullie in iedere stap. De bevolking van Oekraïne kan rekenen op onwrikbare steun vanuit Nederland.”

Rutte was vol lof over het Oekraïense leger en het Oekraïense volk voor hun vastberadenheid en ‘de bereidheid om vrijheid en democratie te beschermen’. Hij noemde de strijd tussen Rusland en Oekraïne ‘als David tegen Goliath’. “De militaire macht van Rusland is gigantisch, waardoor ik de geest van het Oekraïense leger en de moed van het Oekraïense volk alleen maar meer bewonder.”

Toch bleef het tijdens de toespraak stil over een eventueel EU-lidmaatschap van Oekraïne, iets waar president Zelenski expliciet om had gevraagd. Rutte draaide eromheen door te zeggen dat Oekraïne ‘een gewaardeerd lid is van de Europese familie’. Ook haalde hij het verdrag van 2017 aan waarin de EU een samenwerkingsverband met Oekraïne aanging. “Voor mij is het nu duidelijk dat deze familieband hechter groeit met de dag,” aldus Rutte.

Gezamenlijke toekomst

Rutte deelt dat hij de oorlog en de gehoopte overwinning van Oekraïne ook voor het Westen van belang vindt. “De democratische machten in het Westen zijn nog nooit zo verenigd geweest, en met een goede reden. Deze oorlog gaat om de toekomst van onze democratie en de internationale rechtsorde. Het draait om vrijheid. Die van jullie en van ons. En dus draait deze oorlog om onze gezamenlijke toekomst.”

Hij hoopt dan ook de ‘ongekende’ sancties nog verder uit te kunnen breiden. Op die manier zouden we zo snel mogelijk ‘de volgende stap moeten zetten en het kopen van Russische olie stop moeten zetten’. Nederland is er in ieder geval klaar voor, zei de premier. De sancties moeten aanhouden totdat de soevereiniteit is hersteld.

Nederland wil daarna ook helpen bij de wederopbouw. “‘Iedere stap’ houdt ook in dat we na de oorlog helpen met het herstel,” vervolgde Rutte. “Voor rechtvaardigheid om te overwinnen is het belangrijk dat de feiten zo snel mogelijk boven tafel komen.”

MH17

Rutte wil namens het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een team forensische experts naar Oekraïne sturen. Volgens de premier weet Nederland namelijk maar al te goed hoe het is om te ervaren dat internationale gerechtigheid lang op zich laat wachten. “We doen er al acht jaar over om de Russen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van MH17 bij Donetsk terecht te stellen. Stap voor stap komen we steeds dichterbij.”

Rutte sloot af met grote woorden: “Vrienden, ik geloof het met heel mijn hart. Dat de democratie zal overwinnen. Dat vrijheid zal overwinnen. Dat Oekraïne zal overwinnen. Bedankt voor het luisteren, en weet dat we jullie met iedere stap zullen steunen. Slava Ukraini.”