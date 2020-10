Rutte: Als de cijfers tegenvallen, zijn ‘draconische, langdurige maatregelen’ nodig

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Premier Mark Rutte tijdens een schorsing van het plenair debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

Rutte maakt tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer duidelijk dat het kabinet nog niet heeft besloten dat de gedeeltelijke lockdown na half november wordt verlengd. Daar leek het gisteren wel op, tijdens een persmoment van Rutte en minister De Jonge. Rutte: “Nee, dat hebben we niet besloten. Maar als wij ons beginnen te realiseren dat er zicht komt op wat nodig is hierna, dan moet je dat ook delen met Nederland. Dat is wat we gisteren gedaan hebben.’’

De coronacijfers moeten flink omlaag om het virus onder controle te kunnen krijgen, aldus de premier. Dat betekent onder meer dat er niet meer dan 1200 besmettingen per dag mogen zijn. Rutte verwacht dat het nodig zal zijn om de gedeeltelijke lockdown te verlengen. “Ik weet dat het een lastige mededeling is. Het betekent dat het pakket misschien drie, vier weken langer duurt.’’ Rutte zegt dat het kabinet daarover volgende week dinsdag een besluit neemt. Als de cijfers de komende dagen tegenvallen, zijn ‘draconische, langdurige maatregelen’ nodig.

‘Weinig meelevend’

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer eisten partijen - van oppositie én coalitie - opheldering over verlenging van de coronamaatregelen. Ook D66-Kamerlid Steven van Weyenberg - die de met corona besmette D66-fractievoorzitter Rob Jetten vervangt – is kritisch. Rutte en De Jonge meldden gisteravond dat de gedeeltelijke lockdown ‘zeker’ nog tot in december gaat voortduren. De horeca blijft daardoor nog ruim een maand dicht. “Als het klopt dat de maatregelen worden verlengd, is dat op een weinig meelevende manier neergezet’’, aldus Van Weyenberg.

Volgens de D66’er is er verwarring ontstaan over de verlenging. “Het werd tussen neus en lippen medegedeeld.’’ Later op de avond, bij het praatprogramma Op1, zei staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dat de maatregelen níet zijn verlengd. D66 wilde weten hoe het nu zit: moet de horeca nu wel of niet de deuren gesloten houden tot in december?

Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg om duidelijkheid. “Dit was een enorme mededeling, tussen neus en lippen door. Dan heb je de communicatie niet op orde. Dat was verkeerd.’’ SP-leider Lilian Marijnissen sluit zich aan bij de kritiek. SGP-leider Kees van der Staaij kreeg na het persmoment het gevoel dat de maatregelen ‘tot sint-juttemis’ van kracht blijven. “Wat is het perspectief?’’, vraagt hij zich af.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) tijdens het plenair debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

Zorgsalarissen

De oppositiepartijen zijn gekrenkt over het nieuws dat het kabinet niet van plan is om de zorgsalarissen extra te verhogen, ondanks een aangenomen motie van de Tweede Kamer. PVV-leider Geert Wilders dreigt tijdens het coronadebat een motie van wantrouwen in te dienen tegen Rutte en De Jonge.

“Er komt geen cent extra beschikbaar’’, klaagt Wilders. “De motie wordt dus gewoon niet uitgevoerd, dat is niet te geloven. We worden allemaal belazerd. Het is voor een klap in het gezicht van al die zorghelden. Ik eis namens al die zorgmedewerkers dat de aangenomen motie alsnog wordt uitgevoerd.’’ Als dat niet gebeurt, dient de PVV-leider later vanmiddag een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Ook SP-leider Marijnissen is boos. “Dit is onacceptabel. Het kabinet komt hier niet mee weg.’’

Er gebeurt al heel veel voor zorgmedewerkers, benadrukte minister Tamara van Ark (Medische Zorg) voorafgaand aan het debat. De lonen zijn volgens haar de afgelopen jaren al flink gestegen. “Ook voor 2020 en 2021 zijn behoorlijke cao-loonstijgingen afgesproken.’’ Daarnaast wil het kabinet een onderzoek naar knelpunten in de zorg afwachten. Ze wijst ook op de toegezegde zorgbonus voor medewerkers die betrokken waren bij de zorg voor coronapatiënten. Volgens premier Rutte is het kabinet niet verplicht om de aangenomen motie uit te voeren. “Ik heb mij te verhouden tot een motie, ik heb mij er niet aan te houden’’, aldus Rutte in het debat. “Wij menen dat wij deze motie al uitvoeren.’’

Lockdown

In de Kamer willen partijen weten wat het kabinet gaat doen om het groeiend aantal besmettingen te stoppen. De VVD hoopt echter dat een verdere lockdown niet nodig is. “Als de samenleving niet volledig op slot hoeft, dan moeten we dat ook alsjeblieft niet doen’’, zegt VVD-Kamerlid Hayke Veldman.