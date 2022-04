Russische schepen vanaf 14 april niet meer welkom in haven Amsterdam

De maatregel maakt deel uit van een nieuw Europees pakket van sancties tegen Rusland. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De maatregel maakt deel uit van de Europese sancties die de import van steenkool vanuit Rusland moeten beperken.

Eerder werd een vergelijkbare maatregel afgekondigd voor de invoer van ijzer en staal. Voor de haven houden de sancties in dat een schip geen hulp krijgt bij het aanmeren, het bunkeren en het laden en lossen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de schepen met voedsel en andere essentiële goederen.

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne doen vrijwel geen Russische schepen de Amsterdamse haven nog aan. De afgelopen jaren waren dat er ongeveer dertig per jaar. In totaal deden vorig jaar iets minder dan vijfduizend schepen Amsterdam aan. Het Russische aandeel in die scheepsbezoeken bedraagt dus nog geen procent.

Wat de vracht betreft heeft het verbod meer gevolgen. In 2021 nam de haven bijna 4 miljoen ton aan Russische kolen in ontvangst, ongeveer 3 miljoen ton aan olieproducten en nog eens een miljoen ton aan agri-producten. Bij elkaar was dat circa 10 procent van de totale overslag van ruim 71 miljoen ton.

Eén schip aan de ketting

Er ligt momenteel één Russisch schip in de haven, de Grumant. Dat schip ligt sinds november aan de ketting vanwege een financieel dispuut. Vanwege een technisch defect is de Grumant ook niet in staat om zelfstandig te varen. Die problemen houden geen verband met de oorlog, benadrukt het havenbedrijf, dat samen met het Zeemanshuis voor de opvarenden zorgt.

Russische of Oekraïense bemanning van de schepen die de haven bezoeken die niet op de Europese sanctielijst staan — dus bijvoorbeeld schepen met voedsel — vallen buiten de ban. Ook zij kunnen terecht in het Zeemanshuis voor een gesprek, een drankje of een potje biljart. Zeelieden die vanuit Amsterdam naar huis willen, worden met hulp van scheepsagenten gerepatrieerd.