Russische raketten blijven neerdalen op Oekraïense steden

Terwijl de Russische president Poetin in een tv-interview opgetogen sprak van een ‘positieve dynamiek’ op het slagveld in Oekraïne, daalden zijn raketten zaterdag neer op Oekraïense steden. Opnieuw. Kiev en Charkov werden getroffen, maar de grootste schade viel in Dnipro. Bij een inslag in een flatgebouw vielen zeker veertig doden, onder wie twee kinderen. De reddingsoperatie ging gisteren door, al lijkt de kans klein dat er nog overlevenden worden gevonden. De Oekraïense president Zelenski sprak de Russische bevolking in het Russisch aan op hun verantwoordelijkheid: “Jullie laffe stilzwijgen zal pas eindigen als deze terroristen op een dag ook achter jullie aan komen.”