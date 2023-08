Russische luchtvaartautoriteit: Wagnerleider Prigozjin op passagierslijst gecrasht vliegtuig

Een beeld van het gecrashte toestel, gepubliceerd op een Telegramkanaal. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zou een van de passagiers zijn geweest. Beeld AFP

Een vliegtuig dat onderweg was van de luchthaven Sjeremetjevo, ten noordwesten van Moskou, naar Sint-Petersburg, met op de passagierslijst volgens de Russische luchtvaartautoriteit Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin, stortte nog geen half uur na het opstijgen neer. Volgens het Russische persbureau Tass waren er drie piloten en zeven passagiers aan boord van het zakenvliegtuig. De lichamen van acht van hen zouden zijn gevonden. Het is niet duidelijk of Prigozjin een van hen is. Ook is onduidelijk of hij daadwerkelijk aan boord van het vliegtuig zat.

Het gaat om een zakenvliegtuig van Embraer. Het toestel stortte nog geen half uur na het opstijgen neer in de buurt van Kuzhenkino, in de regio Tver. Het toestel vloog in brand nadat het de grond had geraakt. Op sociale media gaan beelden rond van een neerstortend toestel en van een brandend neergestort vliegtuig waar vrijwel niets van over is. Een Wagnerlid beweert dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten door de Russische luchtafweer.

Opstand

Prigozjins Wagnergroep kwam eind juni korte tijd in opstand tegen de Russische legerleiding. De huurlingen namen een legerbasis in Rostov in en rukten op naar Moskou. De Russische president Vladimir Poetin sprak van hoogverraad. De opmars stopte na bemiddeling van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. Prigozjin week kort uit naar Belarus, maar volgens internationale media was hij daarna nog vaak in Rusland en onlangs in Afrika.

Dat laatste zou blijken uit een videoboodschap die de leider twee dagen geleden verspreidde via berichtendienst Telegram. Daarin beweerde hij in Afrika te zijn. Het was voor het eerst sinds de mislukte Wagneropstand van twee maanden geleden dat Prigozjin in een videoboodschap te zien was.

Meedogenloos

De Wagnerbaas gold als een van de felste critici van het militaire beleid van de Russische krijgsmacht in Oekraïne. Prigozjin vocht met zijn troepen mee in Oekraïne en sprak zich voor de opstand hard uit over verkeerde tactieken en tekorten aan munitie. Hij richtte zijn pijlen nooit rechtstreeks op Poetin, maar op de minister van Defensie Sergej Sjojgoe en legerleider Valeri Gerasimov.

Prigozjin staat bekend als ‘Poetins chef’, omdat hij via zijn cateringbedrijf binnenkwam bij het Kremlin. Hij bouwde een zakenimperium en staat sinds 2014 aan het hoofd van de Wagner Groep. Die huurlingen staan bekend om hun meedogenloze optreden in Afrika en Syrië. Ze zouden zich regelmatig schuldig maken aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Jevgeni Prigozjin is de baas van Wagner, het huurlingenleger in juni onder zijn leiding dat in opstand kwam tegen de Russische legerleiding. Beeld Videostill

Soerovikin

Dinsdag meldden Russische media dat de commandant van de Russische lucht- en ruimtemacht, Sergej Soerovikin, was ontslagen, vermoedelijk vanwege zijn betrokkenheid bij de Wagnermuiterij. Hij is al niet meer in het openbaar gezien sinds 24 juni, de tweede en laatste dag van de opstand van het Wagnerhuurlingenleger. In een videoboodschap drong Soerovikin er destijds bij Prigozjin op aan zijn mars tegen Moskou te stoppen.

Soerovikin stond door zijn brute oorlogsvoering in Syrië te boek als ‘Generaal Armageddon’ en was tot begin dit jaar tijdelijk commandant van de Russische troepen in Oekraïne. Hij werd in het Westen gezien als een meedogenloze, maar competente militaire leider. Volgens analisten kan zijn ontslag dan ook een behoorlijke aderlating blijken voor het Russische militaire leiderschap in Oekraïne.

