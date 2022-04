Russische lhbti-stellen uit azc Ter Apel gehaald na incident: ‘Geeft veel stress’

De centrale noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. De leefomstandigheden zouden daar erg slecht zijn. Beeld ANP

De twee koppels werden naar eigen zeggen gediscrimineerd en geconfronteerd met homofobe en pro-Poetin-opmerkingen door medebewoners.

Afgelopen dinsdag beleefden de Russen een dieptepunt toen ze in het asielzoekerscentrum werden geconfronteerd met een grote ‘Z’ op de gevel van hun verblijf. De letter is uitgegroeid tot een pro-Russisch symbool onder Russische militairen in Oekraïne en aanhangers van de oorlog. In Duitsland kunnen personen die de letter Z tonen als symbool van steun aan Rusland binnenkort mogelijk zelfs strafrechtelijk vervolgd worden.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt dat de letter op de muur is geschilderd en zegt dat deze inmiddels is verwijderd. Het COA bevestigt ook dat mensen die zich door de uiting bedreigd voelden zijn overgeplaatst naar een andere locatie.

De twee Russische koppels zijn in Ter Apel erg geschrokken van wat hen is overkomen. “De impact bij beide koppels is enorm groot, omdat ze hier om bescherming vragen als lhbti-asielzoeker, maar ook vanwege de oorlog in de Oekraïne,” meldt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. “We hebben ondertussen de burgemeester over de situatie geïnformeerd. Wij beschouwen dit echt als iets heel ernstigs.”

‘We waren erg bang’

Beide Russische koppels vroegen in april asiel aan op Schiphol, vanwege de toenemende onderdrukking en vervolging van lhbti’ers in Rusland. Na een door het COA geregelde transfer vanuit Schiphol naar Ter Apel werden beide koppels bij Russisch sprekende asielzoekers geplaatst. Daar hielden ze zich gedeisd, maar desondanks kregen ze naar eigen zeggen van alles naar hun hoofd geslingerd, met het Z-symbool als dieptepunt.

“We waren erg bang omdat mensen die dit Z-symbool dragen op dit moment mensen vermoorden in Oekraïne,” laat een van de koppels weten. “Bovendien weten we dat er veel Russen in deze opvanglocatie verblijven maar zij hebben geen ‘Z’ naast hun voordeur. We weten ook niet waarom en wie dit gedaan heeft. Dat geeft een gevoel van machteloosheid. Dit veroorzaakt bij ons enorm veel stress omdat we juist om deze reden Rusland ontvluchtten en het nu opnieuw gebeurt.”

Onaanvaardbaar

Volgens Kinderombudsman Margrite Kalverboer is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onaanvaardbaar, met name voor kinderen. Minderjarige vluchtelingen worden in het aanmeldcentrum ‘mentaal verwaarloosd’, zegt Kalverboer tegen NRC. Kinderen zonder ouders verblijven er langere tijd zonder enige vorm van dagbesteding, hulp of aandacht. Volgens de Kinderombudsman verlaten de vluchtelingenkinderen het centrum met meer trauma’s dan ze erin komen.

De Kinderombudsman bracht deze week een bezoek aan Ter Apel, nadat afgelopen weekend de Groningse burgemeester Koen Schuiling al waarschuwde voor de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum. “Een beschaafd land onwaardig,” noemde hij het lot van asielzoekers en statushouders in Ter Apel.