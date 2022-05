Russisch staatsgasbedrijf Gazprom stopt levering gas aan Nederland

Een gasverwerkingsfaciliteit, geëxploiteerd door Gazprom, op het Arctische Yamal-schiereiland in Rusland. Beeld REUTERS

GasTerra voorziet geen problemen, omdat het elders al gas heeft ingekocht. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) belooft dat Nederlandse huishoudens niets van de stop zullen merken. Hij benadrukt dat GasTerra is voorbereid op het Russische besluit. Hoelang de huidige voorraden meegaan, is nog onduidelijk.

Rusland kondigde eind maart aan dat betalingen voor gas voortaan in roebels moeten worden voldaan, ook als in contracten is afgesproken dat ze in bijvoorbeeld euro’s of dollars zouden betalen. Rusland wil zo de eigen munt ondersteunen in tijden van internationale sancties.

Volgens GasTerra kleven er te veel financiële en operationele risico’s aan de vereiste betalingsroute. GasTerra had een contract met Gazprom voor de levering van 2 miljard kubieke meter gas tot en met eind september. Daarna zou het contract aflopen. De gasprijs op de toonaangevende Amsterdamse beurs schoot na de bekendmaking van GasTerra omhoog, maar dat was van korte duur.

Nederland is niet het eerste land dat geen gas meer geleverd krijgt. Eerder werden Polen, Bulgarije en Finland om dezelfde reden afgesloten.

Helemaal stoppen met Russisch gas

Gazprom is het grootste bedrijf van Rusland en het grootste aardgasbedrijf ter wereld. Het levert aardgas aan veel landen in Europa. Nederland haalt ongeveer 15 procent van zijn gas uit Rusland, zo’n 6 miljard kuub per jaar. Het kabinet heeft al gezegd voor het einde van dit jaar helemaal te willen stoppen met Russisch gas en zet in op de inkoop van meer vloeibaar gas (lng) uit andere landen.

Door de uitbreiding van de huidige lng-terminal in Rotterdam en de aanleg van een drijvende lng-terminal in de Eemshaven kan voor het einde van het jaar zo’n 8 miljard kuub extra vloeibaar gas worden geïmporteerd. Dat zou ruim voldoende moeten zijn om het tekort aan Russisch gas op te vangen. Maar, zo waarschuwt het kabinet: het is niet zeker of er op de wereldmarkt wel zo veel lng beschikbaar zal zijn.

Ook gasnetwerkbeheerder Gasunie zegt dat ons land zonder Russisch gas kan, mits sterker wordt ingezet op vloeibaar gas en de gasreserves verder worden bijgevuld.