Russisch gas afrekenen in roebels? Dat zal nog niet zo makkelijk gaan

Werk aan de gaspijpleiding Nordstream 2, waar in de toekomst gas uit Rusland naar Duitsland en verder Europa in moet stromen. Door de oorlog ligt het project voorlopig stil. Beeld AP

Contractbreuk, zei de Duitse minister van Economische Zaken gelijk. Zijn Oekraïense collega sprak van ‘een vernederende eis’. Maar wat westerse functionarissen er ook van vinden, er is een goede kans dat de Russische president Vladimir Poetin zijn dreiging waarmaakt en voortaan alleen nog maar in roebels betaald wil worden voor zijn gasleveranties. Vooral Europese lidstaten zijn afhankelijk van Russisch gas, en rekenen daarvoor nu nog af in euro’s.

1. Hoe moet Europa zo snel aan genoeg roebels komen?

Poetin heeft ‘onvriendelijke staten’ een week gegeven om zich voor te bereiden op de overgang, maar het is de vraag of dat genoeg is. De zoektocht naar roebels is namelijk geen makkelijke, zegt Rabobankanalist en valuta-expert Stefan Koopman. “Westerse commerciële en centrale banken hebben de afgelopen jaren amper roebels op hun balans verzameld.”

Er was dan ook nooit veel vraag naar. Overheden zouden dan nog kunnen aankloppen bij grote bedrijven die veel exporteren naar Rusland, en daar ook betaald krijgen. “Maar ook westerse bedrijven laten zich in Rusland bijna altijd uitbetalen in euro’s of dollars, niet in roebels.”

Als het Westen al iets van roebels in huis had, bij banken, beleggingsfondsen of bedrijven, is het volgens Koopman nooit genoeg om aan de enorme dagelijkse betalingen te voldoen. “Er gaat dagelijks voor honderden miljoenen euro’s aan betalingen voor Russische olie en gas die kant op.”

2. Wat nu dan?

Aankloppen bij partijen die wél over roebels beschikken, en dan komt het Westen toch uit bij Russische banken. Die kunnen zo nodig naar de Russische Centrale Bank stappen om hun roebelvoorraad aan te vullen.

3. Mag dat zomaar? We hadden die Russische banken toch gesanctioneerd, de centrale bank incluis?

“Handelen in roebels is op zichzelf niet verboden,” zegt sanctie-expert Yvo Amar van BenninkAmar Advocaten. “Wie toevallig nog wat roebels op zolder had liggen, mag daar gewoon mee betalen.” Door de sancties is Rusland wel min of meer afgesloten van de internationale financiële markten, en ook transacties met de Russische Centrale Bank zijn verboden.

“Maar betalingen voor olie en gas zijn daar expliciet voor uitgesloten. Daar mogen westerse landen dus nog gewoon mee doorgaan.” In die zin lijkt het betalen in roebels voor Russisch gas geen breuk op te leveren met de eigen sancties, denkt Amar.

4. Waarom doet Poetin dit?

Om de koers van de roebel te stutten, hoor je nu veel. Ieder ‘onvriendelijk land’ dat nog Russisch gas wil, moet die valuta nu inslaan. Daardoor stijgt de koers daarvan, nadat die enorm was ingestort sinds het begin van de oorlog.

Maar volgens Koopman van Rabobank gaat de koers niet veel bewegen door deze zet van Poetin. Ja, westerse landen moeten nu hard op zoek naar roebels, maar de uiteindelijke vraag naar die munt zal niet veel veranderen, zegt hij.

Dat klinkt misschien verwarrend. Het werkt als volgt. “Een bedrijf als het Russische Gazprom krijgt op dit moment betaald in westerse valuta, vooral in euro’s, voor het gas dat het levert. Maar de kosten die het bedrijf thuis heeft, zoals die voor personeel, moet het daar gewoon in roebels betalen. Dus bijna elke euro die wij hier in het Westen betalen aan Russische bedrijven, wordt ook nu al omgewisseld voor roebels.”

Het verschil wordt dat dit omwisselen straks vóór de verkoop van gas gebeurt, in plaats van erna, maar gewisseld wordt er nu ook al. Dat de koers van de roebel toch wat omhoog gaat, komt eerder doordat de gasprijs door al deze onzekerheid stijgt, wat uiteindelijk natuurlijk goed is voor een exporteur als Rusland.

5. Dan is de vraag al helemaal: waarom doet Poetin dit?

Dat weet niemand precies, in Poetins doen en laten lijken zaken als nationale trots te prevaleren boven ratio. Duidelijk is dat hij een nieuwe manier te pakken heeft om Europa verder uit elkaar te spelen, een nieuw probleem waar snel een oplossing voor moet komen.

Koopman ziet de economische winst voor Rusland in ieder geval als verwaarloosbaar, en denkt dat het Poetin te doen is om zijn land weer een beetje in het internationale betalingsverkeer te trekken.

Veel westerse banken hebben hun relaties met Russische banken helemaal opgezegd, meer dan nodig was vanwege de sancties. Uit reputatievrees, maar ook omdat die sancties niet altijd even duidelijk zijn, en ze liever iets te voorzichtig zijn dan achteraf een boete krijgen. “Nu dwingt Poetin Amerikaanse en Europese banken toch weer te laten handelen met Russische banken om aan die roebels te komen.”

6. Is Poetins beslissing nog van invloed op de prijs van gas?

De onzekerheid die nu boven de markt hangt, drijft de gasprijs omhoog. Duitsland noemt de ommezwaai naar roebels al een sein dat Rusland geen stabiele zakenpartner meer is, en inkopers zijn nu bereid nog meer te betalen voor gas dan ze al deden. Verder zal de gasprijs meer gaan fluctueren, mocht Poetin zijn plan doorzetten. Dat doet de Russische munt, waar we straks misschien mee moeten betalen, namelijk zelf ook.