Rusland zet D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op zwarte lijst

De Russische ambassadeur is daarom bij minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op het matje geroepen, maar dat heeft nog niet tot een ander standpunt geleid.

De vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken zou Rusland bezoeken op verzoek van de Doema, het Russische parlement. Pas recent werd duidelijk dat Sjoerdsma niet welkom is. Een reden werd daarbij niet genoemd. Rusland zou intern aandragen dat Nederland ook een sanctielijst heeft en het hun ook vrijstaat om een lijst te hanteren.

Sjoerdsma reageert laconiek. ‘Als de Russische regering denkt dat ik vanwege deze druk mijn kritiek op bijvoorbeeld MH17 en mensenrechtenschendingen inslik, dan komen ze van een koude kermis thuis,’ schrijft hij op Twitter. VVD-Kamerlid Sven Koopmans geeft op Twitter aan dat hij ook niet meegaat als Rusland een lid van de Kamerdelegatie weigert. ‘Dan weigert het een gesprek met ons vrije parlement.’

Morgen besluit de Kamercommissie of de geplande reis nog doorgaat.

Onvermurwbaar

Blok noemt de weigering van Sjoerdsma onjuist. “Het is belangrijk dat Nederlandse volksvertegenwoordigers de mogelijkheid hebben zich te informeren over de situatie in Rusland en in gesprek te gaan met hun Russische collega’s.” Hij zegt die mening ‘glashelder’ te hebben overgebracht aan ambassadeur Alexander Shulgin. Die bleek onvermurwbaar.

Sjoerdsma zet zich in Nederland in voor een Magnitski-wet, die op Europees niveau sancties moet kunnen instellen tegen Rusland. Ook heeft hij kritiek op de houding van Rusland in het MH17-dossier. Het land werkt niet mee aan het onderzoek naar het neerhalen van dat toestel en verstoort het internationale onderzoek door geregeld nepnieuws te verspreiden.

Het is niet voor het eerst dat Kamerleden door Rusland worden geweigerd. Toenmalig PvdA-Kamerlid Michiel Servaes was in 2015 niet welkom, net als Kamerlid Louis Bontes en VVD-Europarlementariër Hans van Baalen.