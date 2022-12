Run op gratis isolatiemateriaal: ‘Zo paar honderd euro besparen’

Het initiatief was een daverend succes: binnen enkele dagen gingen alle dozen op. Beeld Bram Patraeus

Het experiment van buurtteam Volewijck was bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt over de stijgende energiekosten. Bewoners met postcode 1031 konden een energiedoos bestellen ter waarde van 35 euro. Daarin zat onder andere radiatorfolie, een tochtband en een deurveer.

“Wij willen de hulp zo concreet, makkelijk en toegankelijk mogelijk maken voor de inwoners van Van der Pek,” zegt Jan Achterbergh, schuldhulpverlener van het buurtteam. “Het zijn misschien geen grote ingrepen, maar er valt toch wel een paar honderd euro per jaar mee te besparen.”

Knipoog

Het initiatief is bovendien een knipoog naar de bekende flitsbezorgers. “We zouden willen dat de sociale sector net zo is ontworpen als ‘de Gorillas’ van deze wereld,” zegt Achterbergh. Waar die flitsbezorgers vooral aftrek vinden bij de bovenklasse, moet Flitshulp laagdrempeliger zijn. “Nu is hulp toegankelijker voor de mensen die geld hebben: dat moet anders.”

Het buurtteam kocht als proef 150 energiedozen. Als bewoners er eentje bestelden via huisopwarmers.nl, werd die binnen één uur bezorgd door een vrijwilliger. Het initiatief was een daverend succes: binnen enkele dagen waren alle dozen op.

“Flitshulp is eigenlijk onderdeel van het hele plaatje, waarbij we ook hulp en ondersteuning bieden op de achtergrond,” aldus Achterbergh. “Er wordt ook geholpen met installeren, zodat de radiatoren niet in folie blijven zitten. En we geven budgetcoaching en hulp bij het aanvragen van energietoeslagen.”

Flyeren

Buurtteams zijn zelfstandige stichtingen die gefinancierd worden door de gemeente. “Het vertrouwen in de overheid is niet erg groot, dus we hebben het niet zozeer gepromoot als initiatief van het buurtteam,” aldus Achterbergh. “We hebben ter promotie vooral flyers door de brievenbussen gegooid. En natuurlijk gebruik gemaakt van ons netwerk in de buurt.”

Volgens Achterbergh wordt de proef waarschijnlijk uitgebreid naar andere wijken. Daar moet nog wel een definitief besluit over genomen worden. Bewoners van de Van der Pekbuurt (alleen met postcode 1031) kunnen zich op een wachtlijst laten zetten.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: