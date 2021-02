Ruime meerderheid Tweede Kamer steunt verlenging avondklok

Beeld ANP

Het straatverbod in avond en nacht blijft gelden tot en met 2 maart, kondigden premier Rutte en minister Grapperhaus (Justitie) maandag aan. Het kabinet hoopt met de verlengde avondklok de venijnige Britse coronavariant klein te houden.

Volgens Grapperhaus valt het aantal besmettingen ‘tegen’. “Daarom heeft het OMT ons geadviseerd toch door te gaan met de avondklok.” Wel bekijkt het kabinet op 23 februari nog eens of de maatregel ‘er niet eerder af kan’. “Maar dat kunnen we dan pas besluiten.”

Volgens de coalitiepartijen is het onverstandig om de avondklok nu al te stoppen. “Verlenging van de avondklok blijft nodig, dus we zullen dat steunen,” zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Hij heeft een advies voor alle Nederlanders: “Ga overdag in de zon wandelen en van de sneeuw genieten en ga ’s avonds warm en veilig op de bank zitten.”

Wilders

PVV-leider Wilders – die zich eerder al tegen de avondklok keerde – vindt verlenging onverantwoord. “Er is nul feitelijk bewijs dat de avondklok werkt. Ze weten het gewoon nog niet,” aldus Wilders over het advies van het Outbreak Management Team (OMT). “Het is te gênant voor woorden hoe laconiek dit kabinet met de avondklok omspringt,” vindt hij.

Wilders staat relatief geïsoleerd in zijn roep om de avondklok nu al te stoppen. De SGP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk en Henk Krol zijn net als de PVV tegen. Maar de grotere oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks steunen de geplande verlenging van het kabinet wél. Die partijen vrezen een derde golf en de impact daarvan op de zorg. SP-Kamerlid Maarten Hijink wil wel weten wat het kabinet gaat doen om te voorkomen dat Nederland nog ‘maandenlang’ met de avondklok blijft zitten.