Ruim jaar na forse brand heropent café in De Pijp: ‘Alles door gasten geschonken’

Huis van Iemand Anders aan de Van Woustraat. Beeld Huis van Iemand Anders

“Bijna alles waar de gasten straks op zitten of naar kijken is door fans geschonken aan de kroeg,” zegt Joost Aartsen, mede-eigenaar van het café aan de Van Woustraat. Hij vertelt hoe het idee ontstond om de inboedel van de kroeg te verzamelen via een crowdfunding. En met succes, want gasten doneerden ruimhartig. “Zonder steun was het Huis van Iemand Anders er misschien niet meer geweest.”

Er staat dan ook wel iets leuks tegenover. De waarde van elk item op het wensenlijstje van de kroeg dat is gesponsord, is omgezet naar biertegoed. Ook zien de donateurs hun items in het café terug, dat de plek volgens Aartsen eigen maakt. “Er zijn zoveel kroegen in de stad die door een duur designbureau zijn ingericht. Dat wilden we bij onze eerste kroeg echt niet doen, want de zaak had haar ziel kunnen verliezen. Juist omdat er zo veel is gebeurd, wilden we het karakter van de kroeg behouden.”

De crowdfunding leverde een variatie aan spullen op. Zo gaf ‘een oude buurvrouw’ haar ingelijste wijze spreuken weg, die volgens de eigenaren een prominente plek bij de bar hebben gekregen. Een andere buur heeft van zijn oude kast een backbar gemaakt en ook schonk een gast zijn nieuw gekochte bank.

Flinke brand

De brand die het café in De Pijp vorig jaar in de as legde, was in de keuken ontstaan. Een medewerker schakelde de brandweer in, die al snel opschaalde naar ‘grote brand’. Meerdere woningen moesten worden ontruimd, maar de schade bleef beperkt tot het pand van Huis van Iemand Anders.

Vrijdag 21 april is de opening van de kroeg. Geheel naar thema wordt dat gevierd met gratis Brand bier, vlammetjes en ‘de hot flaming playlist’ door de speakers.

