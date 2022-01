Ruim half miljoen Nederlanders hebben vrijdag geen groen vinkje meer in hun coronapas

Bezoekers van Pathé De Munt laten hun QR-code zien. Beeld ANP

Door de aanpassing krijgen miljoenen Nederlanders straks geen groen vinkje meer op hun CoronaCheckapp. Het kabinet wil de regels voor het coronatoegangsbewijs veranderen per vrijdag 4 februari, waardoor al direct 540.000 mensen niet meer zomaar naar bijvoorbeeld de bioscoop of een restaurant kunnen. De Kamerleden Pieter Omtzigt en Fleur Agema (PVV) willen dinsdag in een debat proberen daar nog iets tegen te doen.

Wie geen boosterprik heeft gehaald, krijgt straks geen groen vinkje meer als de laatste vaccinatie langer dan 270 dagen geleden is gezet. Zij moeten dan eerst weer een toegangstest doen om bijvoorbeeld een restaurant te kunnen bezoeken of alsnog kiezen voor een booster.

Ook voor mensen die helemaal geen vaccinatie hebben gehaald maar nu een zogeheten herstelbewijs hebben, verandert er het nodige. Nu is dat herstelbewijs voor mensen die corona hebben gehad nog een jaar geldig, die periode wordt ingekort tot 180 dagen.

Geldigheidsduur

Het kabinet scherpt de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs aan omdat bescherming door vaccinatie in de loop van de tijd afneemt, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. De Europese Commissie heeft aangedrongen op één geldigheidsduur voor alle landen. Toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kondigde de beperkte geldigheid in december al aan.

Voor de 8 miljoen volwassenen die wel al een boosterprik hebben laten zetten, verandert er vooralsnog niets. Hun toegangsbewijs blijft als het aan het kabinet en Brussel ligt overal onbeperkt geldig. Hetzelfde geldt voor jongeren tot 18 jaar. Zij hoeven niet per se een booster te hebben gehad om hun groene vinkje te behouden en zo ergens binnen te komen.

Boosterprik

De nieuwe regels kunnen veel Nederlanders in de problemen brengen. Ruwweg 5 miljoen volwassenen zijn wel volledig gevaccineerd, maar haalden geen boosterprik. De nieuwe geldigheidstermijn van 270 dagen gaat voor een deel van hen al meteen vrijdag knellen. Zo is veel zorgpersoneel vorig jaar al voor 1 mei volledig gevaccineerd, waardoor zij vanaf vrijdag mogelijk geen geldig coronatoegangsbewijs meer hebben. Volgens Kuipers hebben 540.000 mensen vrijdag ineens geen geldig bewijs meer.

De Tweede Kamer debatteert morgen met minister Kuipers over de coronaregels. Hoewel het erop lijkt dat een meerderheid de beperkte houdbaarheid van de QR-code steunt, hebben partijen wel de nodige vragen.

Zo wijst D66-Kamerlid Wieke Paulusma op de gevolgen voor Nederlanders die op vakantie gaan en straks geen geldig coronatoegangsbewijs meer hebben. “Veel mensen zijn daar ongerust over.” CDA-Kamerlid Joba van den Berg zegt ‘het belang van eenduidige regels in Europa’ te snappen. “Maar wat zijn de nadelen als we daar als Nederland van afwijken?”

Overigens hebben veel landen afwijkende regels. Zo besloot Oostenrijk het herstelbewijs voorlopig nog 210 dagen geldig te laten zijn, zodat veel toeristen toch nog ongehinderd op wintersport kunnen deze krokusvakantie. In België zijn het vaccinatie- en het herstelbewijs vanaf 1 maart nog maar 150 dagen geldig. In Duitsland geldt een herstelbewijs maar 90 dagen.

Crisis

In Nederland zouden de nieuwe regels ook morgen ingaan, maar het kabinet heeft dit uitgesteld tot komende vrijdag zodat de Tweede kamer er nog over kan praten. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld ergert zich eraan dat de herziening van de regels al is aangekondigd zonder dat de Kamer er iets over heeft kunnen zeggen. “Zo gaat het al de hele crisis. Als Kamer lopen we voortdurend achter de feiten aan. Als alles al op de rails is gezet, moet je als Kamerlid wel heel zeker zijn van je zaak om nog ‘nee’ te zeggen.’’

Ook stellen steeds meer partijen zich de vraag of het coronatoegangsbewijs nog wel de juiste manier is om het virus te bestrijden. Een rapport van de Universiteit Delft toonde onlangs aan dat de werking beperkt is. Het kabinet wil echter vasthouden aan de CoronaCheckapp.

Weliswaar hebben we nu te maken met de relatief ongevaarlijke omikronvariant die zo besmettelijk is dat het coronatoegangsbewijs amper nut heeft, maar in de toekomst komt er wellicht weer een veel gevaarlijker virusmutatie waardoor de ziekenhuizen snel vollopen. Dan kan gebruik van de coronatoegangspas helpen om de horeca toch open te houden en niet weer een lockdown af te kondigen om het virus in bedwang te houden, stelt het kabinet.