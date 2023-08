Ruim een miljoen plastic flesjes per dag niet ingeleverd, bedrijfsleven belooft meer inzamelpunten: ‘We moeten aan de bak’

Beeld ANP

En wat gebeurt er eigenlijk met al het geld dat overblijft? “We moeten zorgen dat dat netjes wordt besteed,” zegt Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds.

Sinds 1 juli 2021 zit er ook statiegeld op kleine plastic flesjes. In zijn jaarverslag laat het Afvalfonds Verpakkingen nu voor het eerst zien hoe goed het systeem werkt. Dat valt niet mee: ruim 40 procent van de flesjes komt niet bij een inzamelpunt terecht. Omgerekend gaat het om 400 miljoen flesjes per jaar, en meer dan een miljoen per dag. De wettelijke norm is dat 90 procent van alle flessen wordt ingezameld. Inclusief grote flessen lag het werkelijke percentage in 2022 op 68 procent.

Dat er zo weinig kleine flesjes terugkomen ligt niet aan de bekendheid van het systeem: 91 procent van de Nederlanders weet van het bestaan. Klein Lankhorst denkt dat gedragsverandering tijd kost: “Je kunt alleen constateren dat mensen het niet willen, of dat het ze niet makkelijk genoeg wordt gemaakt. We zullen aan de bak moeten.’’

Meer inzamelpunten

Het bedrijfsleven, verenigd in het Afvalfonds Verpakkingen, is verplicht de doelstelling te halen. De milieu-inspectie kan desnoods maatregelen nemen. Klein Lankhorst denkt dat te kunnen voorkomen met meer inzamelpunten. Het Afvalfonds laat ook gedragswetenschappers onderzoeken waarom mensen hun flesje niet inleveren, en hoe dat anders kan.

De tijd dat niemand nadacht over statiegeld is voorbij: het zit op steeds meer spullen. Ook bij de snackbar betaal je sinds 1 juli 15 cent voor een plastic bakje. Klein Lankhorst (50) had graag gezien dat dat systeem wat later was ingevoerd, zodat er meer tijd was om het een en ander goed voor te bereiden. “De consument is daar echt nog niet aan toe, en ook het bedrijfsleven was nog niet klaar,” zegt ze.

Bewuster

Het was de derde nieuwe grote regeling in twee jaar tijd, en de eerste twee werken nog lang niet perfect – daarover later meer. Al die vernieuwingen zorgen er in elk geval wel voor dat mensen zich steeds bewuster zijn van het afval dat ze weggooien.

Wat de jaarcijfers over 2022 betreft, mag Nederland volgens Klein Lankhorst best trots zijn. “Na België zijn we de beste van Europa in recycling van verpakkingen.” Het belangrijkste pijnpunt blijft dat hoewel de meeste mensen (91 procent) weten dat er statiegeld op kleine flesjes zit, er slechts 58 procent wordt ingeleverd. Veel minder dan bij grote flessen, waarvan 88 procent wordt ingeleverd. Ook de wettelijke doelstelling is veel hoger.

Hoe komt het dat de doelstelling bij kleine flesjes niet gehaald wordt?

“Of mensen willen het niet, of het wordt ze niet makkelijk genoeg gemaakt. Een groot probleem zit bij on the go, bijvoorbeeld als je in de trein hebt gezeten, het station uitloopt en nog met dat flesje zit. Dat belandt dan vaak in de gewone prullenbak. NS-stations hebben vaak wel een innameapparaat, maar het kost toch te veel moeite daarnaartoe te lopen. Dat ervaar ik zelf ook.”

“Glas en karton leveren we al decennialang in, zonder daarbij na te denken. We moeten dus meer innameapparaten neerzetten en kijken waar dat het beste kan. Maar je kunt op een station niet dertig apparaten neerzetten, mensen zullen ook iets meer moeite moeten doen. En bovendien: we hebben al 28.000 inzamelpunten.”

“Het helpt wel dat op blikjes nu ook statiegeld zit. Dat heeft een aanzuigende werking, verwachten wij. Volgende week begint de campagne weer, en we willen meer inzamelpunten bieden op bijvoorbeeld scholen, attractieparken en festivals. Ook in binnensteden zie je dat het nog lastig is, dat moet beter.”

40 procent wordt niet ingeleverd, en ook voor die flesjes betalen klanten 15 cent. Daar komen de blikjes nu ook bij. Per jaar gaat dat straks om meer dan een miljard drankverpakkingen, en om vele tientallen miljoenen euro’s. Wat gebeurt er met dat geld?

“Dat blijft bij Statiegeld Nederland. Van het geld betalen we nieuwe automaten, campagnes en andere maatregelen om het systeem te verbeteren. Het statiegeldsysteem is duur.”

Hoe minder er ingeleverd wordt, hoe meer geld uw stichting – en dus het bedrijfsleven – krijgt. Is het wel in jullie belang om veel meer verpakkingen op te halen?

“Als we de wettelijke doelstellingen niet halen, krijgen we de Inspectie Leefomgeving en Transport op ons dak. Zij kunnen ook zaken afdwingen. Toen we jaren geleden onze doelstelling voor glas niet haalden, moesten we meer glasbakken neerzetten. En bovendien: wij zijn een stichting, daar verdwijnt geen enkele euro uit.”

Waarom krijgt het publiek geen financiële verantwoording te zien?

“Ik denk niet dat dat iets toevoegt. We verantwoorden alles aan de inspectie. En ik zeg nu tegen jullie dat al het geld ten goede komt aan het systeem.”

Over die inspectie gesproken. Die berispte Heineken toen de bierbrouwer de statiegeldregels voor blikjes schond. Er loopt nu ook een strafrechtelijk onderzoek. Wat dacht u toen u dat hoorde?

“Daar kan ik geen uitspraken over doen. Dat is onder de rechter. Ik kan wel zeggen dat we een fijne samenwerking hebben, net als met de Coca-Cola’s en Unilevers. We hebben nu wel een statiegeldsysteem staan hè, dat mag ook weleens gezegd worden. En volgens mij hebben ze voldaan aan de eisen van de inspectie.”

U zegt dat u goed samenwerkt. Maar een samenwerking met een partij die de regels aan zijn laars lapt, is toch niet goed?

“Ik bedoel dat we met z’n allen samenwerken aan een werkend systeem. Ik vind dat ze het goed doen.”

Vindt u werkelijk dat het bedrijfsleven veel inspanning levert? Een voorbeeld: van alle grote voedingsketens heeft alleen McDonald’s een eigen statiegeldbeker.

“Dat laat zien dat de regels te snel zijn ingevoerd. Straks heeft McDonald’s weer wat anders dan Burger King, dat is ook niet fijn voor de consument. Het liefst heb ik straks een beker waar je in alle restaurants mee terechtkan, een beetje als bij de bierkratjes. Dat is een geweldig systeem omdat het overal werkt, de consument begrijpt het.”

Bedrijven wisten toch al jarenlang dat dit eraan zat te komen?

“Dat is echt niet waar. De regelgeving over eenmalig plasticgebruik is er in Europa binnen enkele jaren doorheen gejaagd. Vijf jaar geleden wisten we dit nog niet.”

Iedereen weet toch al jaren dat we veel minder plastic moeten gebruiken?

“Dat is wat anders dan regelgeving. Nog niet zo heel lang geleden wilden mensen niet uit een gerecyclede fles drinken, omdat dat een fles van afval zou zijn. Dat is echt veranderd. Veel bedrijven zijn op zoek naar oplossingen, ook op het gebied van herbruikbaarheid.”

Voor een flesje betalen consumenten 15 cent extra, bij een bakje friet nu ook. Mogen zij dan niet verwachten dat het bedrijfsleven het beter voor elkaar heeft? Kijk naar de flessenautomaten: er zijn er te weinig of ze zitten vol.

“Dat is ook zo, maar vergeet niet dat bedrijfsleven in zware economische tijden ook niet op die 15 cent van een on the go-verpakking zat te wachten. Een biertje of patatje wordt gewoon duurder, dat scheelt verkopen. We hebben niet voldoende tijd gehad om het allemaal goed voor elkaar te hebben. Maar we moeten de consument meenemen, anders gaan we het gewoon niet redden.”

Een ander betwist punt zijn de overvolle, plakkerige automaten. Het lijkt erop dat supermarkten niet toegerust zijn op zo’n grote toevoer van blikjes en flesjes. Hoe gaat het daarmee?

“Inderdaad, de automaten moeten vaker worden schoongemaakt. We zijn nog aan het zoeken naar de goede oplossing. Misschien moeten we toe naar inzameling buiten de supermarkt of zelfs ophalen bij mensen thuis. We proberen het de consumenten makkelijker te maken. De consument levert zijn flesje misschien niet altijd in, maar wij hebben ook een verantwoordelijkheid.”