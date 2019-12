Ruim duizend scholen paars voor gelijkheid lhbti

Paarse Vrijdag op het Cartesius Lyceum in 2018. Beeld Van Nerum Tammy

De actiedag is voor de gelijkheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse scholieren. Paarse Vrijdag wordt al tien jaar georganiseerd op de tweede vrijdag van december. Dit jaar gaat het om een recordaantal scholen.

“Ieder jaar is er meer aandacht voor lhbti’s, op een positieve manier. Dat was tien jaar geleden nauwelijks het geval,” zegt een woordvoerder van belangenorganisatie COC.

Musicals

Sommige scholen pakken volgens hem Paarse Vrijdag ook steeds grootser aan. “Er worden musicals georganiseerd over seksuele diversiteit en dragshows door docenten. Dat is natuurlijk erg grappig,” aldus de zegsman. Het thema dit jaar is: jezelf kunnen zijn is een feest.

De dag wordt georganiseerd door het GSA-netwerk van COC. Een GSA (Gender & Sexuality Alliance) is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school moet kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.