Ruim duizend Noord-Hollandse bedrijven grijpen naast stroomaansluiting

Beeld Koen van Weel/ANP

Op de landkaarten waarop netbeheerder Liander bijhoudt waar het elektriciteitsnet tegen zijn grenzen oploopt, kleurt Noord-Holland bijna in zijn geheel donkerrood. “In grote delen van de provincie kan geen enkele grootverbruiker meer op het net worden aangesloten,” zegt Edward Stigter, gedeputeerde in Noord-Holland voor Klimaat en Energie. “Dat is wel uniek. Het probleem is hier van alle provincies veruit het grootste.”

Liander en ook het bedrijfsleven, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland waarschuwen al meer dan een jaar voor de capaciteitstekorten. Er zijn concrete plannen om het netwerk snel te verzwaren, maar intussen wachten al meer dan duizend bedrijven en instellingen vergeefs op meer ruimte op het elektriciteitsnet. “De wachtrij groeit nog elke week,” zegt Stigter. “Het gaat daarbij niet alleen om bedrijven, maar ook om voorzieningen als ziekenhuizen en scholen.”

Vanwege privacyregels mag de provincie geen namen van getroffen bedrijven noemen.

Transitieplannen

Behalve om ondernemers die zich nu niet kunnen vestigen in deze regio worden ook bedrijven die willen investeren in verduurzaming de dupe van het capaciteitstekort. Juist nu aardgas razend duur is geworden en verduurzaming aantrekkelijker, lukt het bedrijven niet transitieplannen door te zetten.

“Denk aan een bakker die zijn gasovens inruilt voor elektrische ovens,” zegt Stigter. “Dat zijn bedrijven die door ons allemaal worden aangespoord dit soort investeringen te doen, plannen te maken om dan geconfronteerd te worden met de boodschap dat ze geen elektriciteit krijgen.”

De provincie Noord-Holland herhaalt de waarschuwing dat de verduurzaming van de industrie dreigt stil te vallen. Omdat bedrijven in de Amsterdamse haven en de rest van het industriegebied langs het Noordzeekanaal goed zijn voor 70 procent van de beoogde CO 2 -reductie komt Stigter nu zelfs tot de conclusie dat de doelstelling om in 2030 55 procent minder CO 2 uit te stoten voor deze provincie onhaalbaar is geworden. “Die intentie is er en neemt zelfs toe, maar de plannen kunnen niet worden uitgevoerd.”

Innovatieve hulpmiddelen

Deze week richt de provincie Noord-Holland zich daarom tot politiek Den Haag waar woensdag over de verduurzaming van de industrie wordt gesproken. Met Liander zijn subsidies uitgetrokken voor bedrijven die een mouw kunnen passen aan de stroomnetproblemen door bijvoorbeeld elektriciteit uit te wisselen binnen een bedrijventerrein of met een batterij die energie opslaat. Er is veel belangstelling voor dit soort ‘bypasses’. Een subsidieregeling was binnen een week overtekend.

Een struikelblok is nog dat dit soort innovatieve hulpmiddelen die tot een grotere flexibiliteit leiden binnen het elektriciteitsnet weinig steun krijgen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om lagere energietarieven te rekenen op momenten dat er meer dan genoeg elektriciteit voorhanden is of, andersom, een hoger tarief als er een schreeuwende behoefte is aan stroom. Alleen ‘Den Haag’ kan hier iets aan veranderen. Stigter: “Er is nu geen enkele financiële prikkel om het systeem efficiënter te maken.”