Ruim 9200 boetes voor bellen of appen op de fiets

Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid dinsdag.

In totaal werden tussen 1 mei en 31 augustus iets minder dan 3 miljoen boetes uitgedeeld. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog meer dan 3,2 miljoen. Het aantal bekeuringen voor het gebruik van de mobiele telefoon, zowel op de fiets als in de auto, verdubbelde bijna, van ruim 23.000 naar ruim 44.000. Mensen die worden betrapt op het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets, kunnen een boete van 95 euro, exclusief administratiekosten, op de mat verwachten.

De invoering van het appverbod op de fiets is voornamelijk gericht op de jeugd. Driekwart van de jongeren tussen 18 en 24 jaar oud kijkt soms of regelmatig op hun smartphone tijdens het fietsen, bleek onlangs uit onderzoek. Deze groep let nu extra op handhavers, maar dan voornamelijk om boetes te voorkomen, zo vertelden scholieren uit Deventer.

Snelheidsovertredingen

Te hard rijden is nog steeds de meest voorkomende overtreding: bijna 2,5 miljoen van alle boetes werd daarvoor opgelegd. Het grootste deel van deze verkeersovertredingen wordt digitaal waargenomen. Flitspalen constateren de meeste snelheidsovertredingen, gevolgd door trajectcontroles en mobiele radarcontroles.