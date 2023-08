Ruim 90 procent van stemmers GroenLinks en PvdA vóór leiderschap Timmermans

Frans Timmermans. Beeld Stephanie Lecoqc

In totaal bracht 51,5 procent van alle leden een stem uit. Er waren geen alternatieve kandidaten, maar leden konden zich wel uitspreken of zij voor of tegen Timmermans lijsttrekkerschap zijn. Het is niet bekend hoe de steun verdeeld is tussen GroenLinks- of PvdA-leden, meldt een woordvoerder.

Eerder was de achterban al positief over de samenwerking van beide partijen: bijna 92 procent van de leden van GroenLinks steunde de samenwerking, bij de PvdA was dat 88 procent. Dat wel bekend is hoe de leden bij die vraag hebben gestemd, komt doordat de partijen ieder een eigen referendum hielden. Het referendum voor het lijsttrekkerschap van Timmermans werd gezamenlijk georganiseerd.

Eerder noemde de lijsttrekkerscommissie Timmermans ‘de ideale kandidaat om overtuigend het gezamenlijke groene én sociale gedachtegoed van GroenLinks-PvdA uit te dragen’. Als Eurocommissaris zette Timmermans zich in voor een grootschalig klimaatpakket. Eerder was hij actief in de Nederlandse politiek, onder meer als buitenlandminister. Dinsdagavond gaat Timmermans in gesprek met leden van beide partijen.

