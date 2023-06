Ruim 6500 arrestaties sinds oprollen van EncroChat, waar veel criminelen versleutelde berichten op verstuurden

De politie ontdekte dankzij EncroChat duizenden kilo’s coke en 19 laboratoria. Ook werden tientallen aanslagen op criminelen verijdeld. Beeld via REUTERS

EncroChat werd in 2020 ontmanteld, waardoor berichten die criminelen elkaar stuurden via cryptotelefoons zichtbaar werden voor opsporingsdiensten. De servers van de cryptodienst stonden in Frankrijk, deze zijn door Franse opsporingsinstanties gekraakt. Nederland en Frankrijk richtten vervolgens een gezamenlijk onderzoeksteam op, met steun van Eurojust en Europol. Sindsdien is bijna 900 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen of bevroren.

Sinds het kraken van EncroChat zijn politie-experts erin geslaagd om meer dan 115 miljoen criminele gesprekken te onderscheppen, te delen en te analyseren van meer dan 60.000 gebruikers. De gebruikers stuurden elkaar voornamelijk berichten over de illegale handel in drugs en over het witwassen van geld.

Frankrijk en Nederland deelden de onderschepte informatie met andere landen in de EU en daarbuiten als daarom werd verzocht. Intussen zijn er zoveel criminelen veroordeeld, dat rechtbanken bij elkaar opgeteld 7134 jaren aan gevangenisstraffen hebben opgelegd.

De drugsvangsten zijn groot, zo is er 103,5 ton cocaïne in beslag genomen, 163,4 ton cannabis, 30,5 miljoen pillen en 3,3 ton heroïne. Ook is er beslag gelegd op 971 voertuigen en 271 woningen, 83 boten en 40 vliegtuigen. Er zijn 923 wapens afgepakt.

Om alle gegevens te verwerken is op het hoofdkantoor van Europol in Den Haag een speciale afdeling opgericht, een zogeheten operationele taskforce. Deskundigen en onderzoekers werken daar samen in onderzoeken naar ‘s werelds grootste criminelen. Europol ondersteunt sindsdien de afgeleide onderzoeken die over de hele wereld zijn gestart.

