Ruim 5400 nieuwe besmettingen, forse afname

Medewerkers tijdens een operatie op de speciale Covid-IC-afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Beeld ANP

Het getal van zaterdag is iets bijgesteld: in eerste instantie meldde het RIVM toen 5941 nieuwe gevallen, maar dat zijn er dus iets minder. Dit aantal was ook al lager dan dat van een dag eerder.

De grootste toename was te observeren in de regio Rotterdam-Rijnmond met 656 nieuwe besmettingen. In Amsterdam-Amstelland kwamen er 306 besmettingen bij. Dat waren er zaterdag 363.

Intensive care

Zondag liggen er 2094 mensen in het ziekenhuis, van wie 585 op de intensive care. Dat zijn er minder dan een dag eerder: zaterdag lagen er 2125 patiënten in totaal in het ziekenhuis. Toen lagen er 595 mensen op de intensive care.

Er zijn 45 mensen gestorven aan het virus. Dat waren er een dag eerder 85. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.