Ruim 4 op de 10 werknemers wil niet meer dagelijks reizen naar werk

Treinreizigers op het Centraal Station in Amsterdam. Beeld ANP

Hoewel het thuiswerkadvies deze maand is geschrapt, zien Nederlanders geen reden om weer als vanouds elke dag naar hun werk te reizen. 1,9 miljoen forenzen zeggen permanent het eigen reisgedrag aan te passen: zo’n 1,5 miljoen van hen willen tot twee dagen thuis blijven werken, als hun werkgever daar open voor staat. En ongeveer een half miljoen werknemers wil zelfs helemaal niet meer naar het werk gaan.

De resultaten staan in de Nationale Smart Mobility Monitor van Newcom, waarvoor ruim 6400 volwassen Nederlanders vorige maand zijn bevraagd. Opvallend is dat met name ov-forenzen het liefst willen blijven thuiswerken. Ruim twee derde kiest daarvoor. In totaal 200 duizend treinforenzen willen permanent minder met de trein reizen. Hetzelfde geldt voor 140.000 werknemers die de bus, tram of metro nemen.

Auto

Van de werknemers die met de auto naar het werk gaan, wil ‘slechts’ 55 procent structureel meer thuiswerken. De rest stapt het liefst wel achter het stuur op weg naar de werkvloer. Het gaat om in totaal ruim 1,6 miljoen autoforenzen.

Volgens onderzoeksbureau Newcom willen meer treinforenzen thuiswerken omdat hun reistijd gemiddeld langer is dan die van autoforenzen. “De treinforens werkt relatief meer bij overheidsinstellingen en ook in de financiële sector,” aldus directeur Neil van der Veer. Bij deze organisaties mogen werknemers volop thuiswerken.

Thuiswerken

Ruim vier op de tien Nederlandse werknemers zegt al met al in de toekomst blijvend thuis te willen gaan werken. Dat is maar iets minder dan de 54 procent van de werknemers die afgelopen jaar als gevolg van corona daadwerkelijk vanuit huis werkte.

De onderzoekers verwachten dat al het thuiswerken flinke invloed zal hebben op de drukte op de weg en op het spoor. Voorafgaand aan de coronapandemie vervoerden de Nederlandse Spoorwegen 1,3 miljoen reizigers per dag. Als dat er 200.000 minder zijn, met name tijdens de spits, kunnen de spoorwegen hun materieel veel slimmer inzetten. Op de weg nemen files bij minder drukte exponentieel af: 8 procent minder auto’s op de weg scheelt de helft aan files, bleek eind 2020 uit data van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Uit de nieuwe mobiliteitsmeter blijkt ook dat deelvervoer populairder wordt. De afgelopen twee jaar was sprake van een verdubbeling. Zo gebruiken 1,4 miljoen Nederlanders weleens een deelfiets. Het gebruik van deelauto’s neemt eveneens toe: 1,1 miljoen mensen zeggen die weleens te gebruiken. Uit recent onderzoek door het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) blijkt overigens dat dit vooral een papieren uitkomst is. Slechts 200.000 Nederlanders hebben in de afgelopen drie jaar zo’n deelauto minimaal eenmaal gebruikt, dat is 2 procent van het aantal mensen met een rijbewijs.