Ruim 2500 Nederlanders schuiven aan bij Keti Koti Tafel

Slavernijmonument 'Clave' aan de Lloydkade in Rotterdam, ontworpen door Alex da Silva. Het monument wil verleden en heden met elkaar verbinden. Beeld ANP / Sandra Uittenbogaart

Er worden tussen 16 mei en 4 juli meer dan 25 Keti Koti Tafels georganiseerd, waar plek is voor honderd mensen. Dat gebeurt in samenwerking met onder meer de politie, verschillende ministeries, de NPO en verschillende onderwijsinstellingen. Ook in het Rijksmuseum schuiven er mensen aan de Keti Koti Tafel.

Aan tafel worden persoonlijke herinneringen, ervaringen en emoties uitgewisseld over een bepaald thema. Bij het gesprek wordt ook een maaltijd geserveerd en een koor zingt liederen uit de slavernijperiode.

Dialoogtafels

“Hoewel het bewustzijn over de Nederlands koloniale geschiedenis de laatste jaren volop in de aandacht staat, zijn we in het debat over deze kwestie nog maar kort op weg”, zegt de organisatie. “Hiervoor is nodig dat we goed luisteren naar het verhaal van de ander en op zoek gaan naar de blinde vlekken bij onszelf.”

Stichting Keti Koti Tafel organiseert de dialoogtafels sinds 2012, om zo de afschaffing van de slavernij in het Nederlands koninkrijk op 1 juli te herdenken. Dit jaar is dat 150 jaar geleden. Tot nu toe zijn er ongeveer 35.000 deelnemers geweest.