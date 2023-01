Ruim 2000 liter drugsafval gedumpt in natuurgebied Het Twiske

Het Twiske. Beeld ANP / Bert Verhoeff

Bezoekers van Het Twiske zagen op zaterdagochtend 14 januari tientallen vaten, jerrycans en maatbekers in de berm van de straat Lange Jap in Den Ilp liggen. Na een melding bij het recreatiegebied werd aangifte gedaan. De politie meldt dat het veertig tot vijftig vaten betreft met daarin 2000 liter chemisch drugsafval, afkomstig uit een amfetaminelab. In zo’n laboratorium wordt onder meer speed en MDMA gemaakt.

Op dit moment doet de politie nog onderzoek naar de aard en herkomst van het drugsafval. De omgevingsdienst IJmond doet onderzoek naar mogelijke milieuschade in het gebied. Het Twiske huurde een gespecialiseerd bedrijf in om de gedumpte vaten op te ruimen. De woordvoerder van Recreatieschap Noord-Holland, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de recreatiegebieden in de provincie, laat weten dat het opruimen is voltooid. Het schoonmaakbedrijf doet ook onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging.

Zeldzaam

De beheerder van het natuur- en recreatiegebied laat weten dat hij een drugsafvaldumping van deze omvang nog nooit heeft meegemaakt. De politie Noord-Holland noemt de grootte van deze dump ook zeldzaam.

In 2021 kwamen landelijk 208 gevallen van drugsafvaldumping voor. De meeste incidenten vonden plaats in Limburg en Noord-Brabant, met respectievelijk 61 en 47 incidenten. Hiermee waren de provinciën goed voor meer dan 50 procent van het landelijke aantal incidenten. In Noord-Holland waren in dat jaar 27 drugsafvaldumpingen. Over de grootte van de incidenten zijn geen cijfers bekend.