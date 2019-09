Ruim 2 ton voor justitieveiling designer-items

Een handtas van Chanel. Beeld ANP

Sinds eind augustus kon via veilingsite BVA Auctions worden geboden op tassen, schoenen en kleding van luxe merken als Chanel, Gucci of Louboutin. De exclusieve ontwerpen brachten in totaal 232.000 euro op.

Het gaat om een proef van het OM in Noord-Holland, de spullen zijn door de politie en FIOD in beslag genomen.

Getraind

Opsporingsambtenaren worden speciaal getraind om dure designeritems te herkennen, zodat ze ook deze waardevolle items in beslag kunnen nemen tijdens een doorzoeking. Een onafhankelijk deskundige controleert de items op echtheid en stelt de verkoopprijs vast.

De opbrengst vloeit naar de staatskas en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het schadeloosstellen van slachtoffers of om geld veilig te stellen dat een veroordeelde crimineel moet betalen.

Een tweede ronde volgt in het najaar. Justitie veilt via BVA Auctions al jaren inbeslaggenomen boten, auto’s en motoren.