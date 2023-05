Ruim 15.000 meldingen op platform waar sekswerkers elkaar waarschuwen voor gevaarlijke klanten

De meeste meldingen die sekswerkers deden gingen over schelden en intimidatie, weigering om te betalen, bedreiging, seksueel geweld en stalken. Beeld Joosten Fotografie/ANP

Het laat zien dat het platform – dat vorig jaar opgericht werd om sekswerkers te helpen zich te beschermen – ‘hard nodig’ is, schrijft Soa Aids Nederland, initiator en beheerder van het platform. Op Ugly Mugs kunnen sekswerkers ervaringen met klanten delen en zien of een nieuwe klant te boek staat als ‘gewelddadig’.

Via het platform vullen sekswerkers na een vervelende ervaring met een klant een formulier in waarmee ze de klacht en een eventueel telefoonnummer of e-mailadres in een database achterlaten.

Op die manier kunnen collega’s de geschiedenis van de klant van te voren checken voor hun eigen veiligheid. De database is alleen toegankelijk voor sekswerkers die bij het platform geregistreerd zijn. Daarnaast kan het platform helpen bij het vinden van de juiste zorg of het voorbereiden en indienen van een aangifte.

Schelden en intimidatie

Het platform zegt dat er meerdere keren per week meldingen worden gedaan door de inmiddels 277 sekswerkers die gebruik maken van Ugly Mugs. In totaal werd er volgens het platform 15.122 keer gewaarschuwd voor een potentieel gevaarlijke klant en trokken sekswerkers 1657 keer zelf een klant na.

De meeste meldingen die sekswerkers deden gingen over schelden en intimidatie, weigering om te betalen, bedreiging, seksueel geweld en stalken.

“Het is natuurlijk bizar om van een succes te spreken, maar we zijn blij dat we veel sekswerkers kunnen helpen veiliger te werken,” zegt Iris de Munnik van Ugly Mugs. “Het ledenaantal van Ugly Mugs Nederland groeit dagelijks en veel van deze sekswerkers doen een melding van geweld. Het platform voldoet duidelijk aan een behoefte.”

Veilige werkplek

Tijdens de lancering van het platform vorig jaar april in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder op de Oudezijds Voorburgwal vertelden meerdere sekswerkers blij te zijn met de komst van Ugly Mugs. Onderzoek van het Erasmus MC bevestigde dat geweld tegen sekswerkers al jaren een groot probleem is.

Uit gesprekken met ruim driehonderd sekswerkers bleek dat 41 procent van hen seksueel geweld heeft meegemaakt. Van die groep is 21 procent naar de politie gestapt en deed slechts 6 procent uiteindelijk aangifte. Vooral jonge sekswerkers zonder verblijfsvergunning zouden last ondervinden van seksueel geweld, chantage en mishandeling.

Ook Soa Aids Nederland uit in de eerste rapportage van Ugly Mugs grote zorgen over het nieuwe wetsvoorstel WRS (Wet regulering sekswerk) dat binnenkort besproken wordt in de Tweede Kamer. “De WRS zal sekswerkers verplichten zich bij de gemeente te registreren om te mogen werken,” zegt Soa Aids Nederland. “Maar een veilige werkplek, toegang tot zorg en bescherming van politie is daarmee nog steeds niet gegarandeerd.”

Veiligheid en wensen centraal

Volgens de organisatie is het voor veel sekswerkers ‘haast onmogelijk om aan alle regels te voldoen en dat verhoogt juist de kans om in gevaarlijke situaties terecht te komen en slachtoffer te worden van geweld’.

Volgens De Munnik is het ‘noodzaak dat er beleid komt dat de veiligheid en de wensen van de sekswerker centraal stelt’. “Sekswerkers zijn gebaat bij de garantie dat hun rechten als legaal werkende professionals erkend worden. Het wetsvoorstel doet dit niet en we vrezen dan ook voor de veiligheid van sekswerkers wanneer dit ingaat.”

